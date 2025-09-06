Afera w Google. Firma będzie musiała zapłacić ogromną karę

Kara została nałożona, ponieważ europejscy urzędnicy uznali, że Google nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku reklamy internetowej, a do tego faworyzuje swoje własne usługi.

Google zapłaci karę

Google nie tylko musi zapłacić kare 2,95 mld euro, ale unijny regulator nakazał firmie również zaprzestania praktyk antykonkurencyjnych. Amerykański gigant ma podjąć działania w celu złagodzenia przyszłych konfliktów interesów. Google oczywiście nie zgadza się z tą decyzją.

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie naszych usług technologii reklamowych jest błędna i będziemy się odwoływać. Nakłada nieuzasadnioną grzywnę i wymaga zmian, które zaszkodzą tysiącom europejskich firm, utrudniając im zarabianie pieniędzy. przekazała Lee-Anne Mulholland, globalna szefowa ds. regulacyjnych Google.

Decyzja to pokłosi wcześniejszego powiadomienia, które Komisja Europejska wydała już w 2023 roku. Wtedy wstępnie już ustalono, że technologia reklamy internetowej Google'a narusza przepisy antymonopolowe Unii.