Afera w Google. Firma będzie musiała zapłacić ogromną karę
Google musi sięgnąć głębiej do kieszeni. Komisja Europejska nałożyła na amerykańską firmę karę w wysokości aż 2,95 mld euro.
Kara została nałożona, ponieważ europejscy urzędnicy uznali, że Google nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku reklamy internetowej, a do tego faworyzuje swoje własne usługi.
Google zapłaci karę
Google nie tylko musi zapłacić kare 2,95 mld euro, ale unijny regulator nakazał firmie również zaprzestania praktyk antykonkurencyjnych. Amerykański gigant ma podjąć działania w celu złagodzenia przyszłych konfliktów interesów. Google oczywiście nie zgadza się z tą decyzją.
Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie naszych usług technologii reklamowych jest błędna i będziemy się odwoływać. Nakłada nieuzasadnioną grzywnę i wymaga zmian, które zaszkodzą tysiącom europejskich firm, utrudniając im zarabianie pieniędzy.
Decyzja to pokłosi wcześniejszego powiadomienia, które Komisja Europejska wydała już w 2023 roku. Wtedy wstępnie już ustalono, że technologia reklamy internetowej Google'a narusza przepisy antymonopolowe Unii.
To już czwarty raz, kiedy Unia Europejska nakłada karę na Google. Wcześniejsze były w kwotach 1,49 mld, 2,72 mld oraz 4,34 mld euro.