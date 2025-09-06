Tech

Afera w Google. Firma będzie musiała zapłacić ogromną karę

Google musi sięgnąć głębiej do kieszeni. Komisja Europejska nałożyła na amerykańską firmę karę w wysokości aż 2,95 mld euro.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:41
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Afera w Google. Firma będzie musiała zapłacić ogromną karę

Kara została nałożona, ponieważ europejscy urzędnicy uznali, że Google nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku reklamy internetowej, a do tego faworyzuje swoje własne usługi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Google zapłaci karę

Google nie tylko musi zapłacić kare 2,95 mld euro, ale unijny regulator nakazał firmie również zaprzestania praktyk antykonkurencyjnych. Amerykański gigant ma podjąć działania w celu złagodzenia przyszłych konfliktów interesów. Google oczywiście nie zgadza się z tą decyzją.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon MAXCOM Comfort MM815 Czerwony
Telefon MAXCOM Comfort MM815 Czerwony
0 zł
169.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 169.9 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G05 4/128GB 6.67" 90Hz Granatowy
Smartfon MOTOROLA Moto G05 4/128GB 6.67" 90Hz Granatowy
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Telefon MYPHONE 2240 LTE Czarny
Telefon MYPHONE 2240 LTE Czarny
0 zł
95 zł - najniższa cena
Kup teraz 95 zł
Advertisement

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie naszych usług technologii reklamowych jest błędna i będziemy się odwoływać. Nakłada nieuzasadnioną grzywnę i wymaga zmian, które zaszkodzą tysiącom europejskich firm, utrudniając im zarabianie pieniędzy.

przekazała Lee-Anne Mulholland, globalna szefowa ds. regulacyjnych Google.

Decyzja to pokłosi wcześniejszego powiadomienia, które Komisja Europejska wydała już w 2023 roku. Wtedy wstępnie już ustalono, że technologia reklamy internetowej Google'a narusza przepisy antymonopolowe Unii.

To już czwarty raz, kiedy Unia Europejska nakłada karę na Google. Wcześniejsze były w kwotach 1,49 mld, 2,72 mld oraz 4,34 mld euro. 

Image
telepolis
Google komisja europejska Google kara
Zródła zdjęć: f11photo / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer