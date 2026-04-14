Masz konto w ING? Data 16-17 kwietnia jest ważna
Klienci ING Banku Śląskiego powinni zapisać sobie datę 16-17 kwietnia. Muszą przyszykować się na utrudnienia.
ING opublikowało komunikat, w którym przestrzega klientów przed planowanymi pracami serwisowymi. W związku z tym przez kilka godzin będzie utrudniony dostęp do niektórych usług banku.
Utrudnienia w ING
ING Bank Śląski planuje prace serwisowe. Te odbędą się w nocy z 16 na 17 kwietniach w godzinach od 23:00 do 06:00 rano. W tym czasie, jak informuje bank, utrudnione będzie korzystanie z większości funkcji związanych z kartami w Moim ING oraz ING Business.
Bank podał dokładną listę tego, co w ciągu tych kilku godzin może nie działać. W tym czasie nie będzie można między innymi:
- aktywować kart
- zmienić limitów transakcyjnych
- ubezpieczać kart
- nadawać kodów PIN
- zamawiać nowych kart
- przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING
- dodać kart do portfeli cyfrowych (Apple Pay, Goofle, Play czy Garmin Pay)
- wykonywać operacji na rachunkach kart kredytowych
Dodatkowo mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji kartami płatniczymi zarówno w bankomatach, wpłatomatach, jak i terminalach płatniczych. W praktyce oznacza to, że nie będziemy w stanie zapłacić kartą np. za zakupy w sklepie.
Natomiast normalnie będą działać transakcje BLIK, więc w razie potrzeby można zapłacić w ten sposób. Jeśli pojawi się konieczność pilnego zastrzeżenia karty, to bank informuje, aby dzwonić na oficjalną infolinię pod numerem +48 32 357 00 12.