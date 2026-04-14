Masz konto w ING? Data 16-17 kwietnia jest ważna

ING opublikowało komunikat, w którym przestrzega klientów przed planowanymi pracami serwisowymi. W związku z tym przez kilka godzin będzie utrudniony dostęp do niektórych usług banku.

Utrudnienia w ING

ING Bank Śląski planuje prace serwisowe. Te odbędą się w nocy z 16 na 17 kwietniach w godzinach od 23:00 do 06:00 rano. W tym czasie, jak informuje bank, utrudnione będzie korzystanie z większości funkcji związanych z kartami w Moim ING oraz ING Business.

Bank podał dokładną listę tego, co w ciągu tych kilku godzin może nie działać. W tym czasie nie będzie można między innymi:

aktywować kart

zmienić limitów transakcyjnych

ubezpieczać kart

nadawać kodów PIN

zamawiać nowych kart

przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING

dodać kart do portfeli cyfrowych (Apple Pay, Goofle, Play czy Garmin Pay)

wykonywać operacji na rachunkach kart kredytowych

Dodatkowo mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji kartami płatniczymi zarówno w bankomatach, wpłatomatach, jak i terminalach płatniczych. W praktyce oznacza to, że nie będziemy w stanie zapłacić kartą np. za zakupy w sklepie.