Polacy chętnie donoszą do fiskusa. Też na sąsiadów

Sąsiad kupił nowe auto, chociaż do tej pory jeździł kilkunastoletnim gratem? To świetna okazja, aby zgłosić go do skarbówki. To proces myślowy, który wciąż zachodzi w wielu polskich głowach. Z danych wynika, że często i chętnie donosimy do skarbówki. Najczęściej na firmy, ale też na sąsiadów.