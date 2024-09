Nowa metoda wypłacania wynagrodzeń. Będzie przełom?

Dziesięć spółek japońskiego konglomeratu technologicznego SoftBank zaczeło wypłacać wynagrodzenia pracownikom bezpośrednio na rachunek portfela cyfrowego PayPay, także należącego do SoftBank.

PayPay to największa aplikacja do płatności moblinych w Japonii. Jej właścicielem jest spółka LY Corporation, zależna od SoftBanku.

Inicjatywa ma na celu zwiększenie korzyści pracowniczych w zakresie płatności, poprzez zwiększenie opcji wynagrodzeń i promowanie PayPay.

- wyjaśnia firma w komunikacie.

Inicjatywa ta jest pierwszą tego typu w Japonii, a może i na świecie. Ogłoszono ją już w sierpniu. Wiadomo już, że kolejne trzy firmy przymierzają się do podobnego rozwiązania.

Do tej pory azjatyccy freelancerzy bywali opłacani za pośrednictwem portfeli elektronicznych lub za pomocą płatości kodem QR. Był to powszechny proceder np. w Indiach, gdzie wielu pracowników pozostaje bez dostępu do usług bankowych, to jednak trzeba przyznać, że nadal najpopularniejsze jest wypłacanie wynagrodzeń na konto bankowe. Dopiero z konta, osoby przesyłają pieniądze do preferowanego porfela cyfrowego.

Nowa metoda, nowe zasady

Ustanowiono szereg zasad, dotyczących wpłacania wynagrodzeń do portfela przez firmy. Wśród nich znajduje się wymóg zwrotu wynagrodzenia, w przypadku bankuructwa usługodawcy. Nadal nie są jednak jasne zasady, co się dzieje w przypadku przerw w działaniu portfela. Nie poruszono także najistoniejszej kwestii - cyberataków.

Ale wszystko pozostaje w fazie rozwoju. SoftBank zatrudnia około 65 000 osób, zatem wypłacanie im wynagrodzenia nową metodą, jest całkiem dobrym sposobem na szybki rozwój usługi.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: i-am-helen / Shutterstock.com

Źródło tekstu: theregister.com