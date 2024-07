PKO BP podnosi opłaty. Nowe stawki od 1 sierpnia

Banki najwyraźniej chcą zniechęcić ludzi do płacenia gotówką. Już od 1 sierpnia wchodzą w życie nowe opłaty w PKO BP. Czy ruch ten wpłynie na zmianę nawyków Polaków?

Jakiekolwiek zmiany w opłatach bankomatowych to temat, który budzi spore emocje wśród klientów. Już samo ogłoszenie, że popularny bank PKO Bank Polski wprowadza opłatę w wysokości 10 złotych za wypłatę gotówki z bankomatu, wzbudziło niemałe poruszenie. Na forach pojawiło się wiele negatywnych komentarzy oraz sugestii, że banki powinny skupić się bardziej na jakości swoich usług, niż na podnoszeniu cen.

Banki natomiast, tłumaczą się wzrostem kosztów utrzymania i obsługi bankomatów. Trudno się z tym nie zgodzić. Wprowadzenie opłat można także postrzegać jako część większej strategii, mającej w rezultacie zachęcić klientów do korzystania z alternatywnych, bardziej nowoczesnych form płatności. Ten trend obserwujemy już od dłuższego czasu.

Które banki przewidują dodatkowe opłaty?

PKO Bank Polski, jeden z największych banków w Polsce, jeszcze w czerwcu ogłosił znaczące zmiany w taryfie prowizji i opłat dla klientów. Nowe stawki wejdą w życie 1 sierpnia 2024 roku. Zdrożeją wpłaty gotówkowe w formie otwartej we wpłatomatach banku. Wzrosną też ceny prowadzenia firmowych rachunków oraz będą wyższe opłaty za operacje gotówkowe. Dla klientów, którym nie odpowiadają nowe warunki, bank przewidział 14-dniowy okres na wypowiedzenie umowy od daty powiadomienia o zmianach. W przypadku braku wypowiedzenia, nowa taryfa zacznie obowiązywać automatycznie od 1 sierpnia 2024 roku.

PKO BP, to nie jedyny bank, który wprowadzi zmiany w cenniku. BNP Paribas zapowiedział wprowadzenie opłat za pobieranie gotówki z bankomatów Euronetu - 5-7 złotych opłaty. Ale to nie wszystko, BNP planuje podnieść ceny za wypłaty w placówce z 10 zł do 12 zł. Więcej też zapłacimy za kartę debetową.

Bankomaty staną się mniej potrzebne?

Opłaty naliczane podczas wypłat środków z bankomatu mogą wpłynąć na nasze nawyki. Coraz więcej osób może wybrać nowoczesne formy płatności, takie jak wszechobecny już BLIK, Apple Pay, Google Pay lub tradycyjne karty płatnicze.

Zobacz: Ryzyko przy płatności kartą. Klienci rzadko o tym wiedzą

Zobacz: Sprawdź to zanim pójdziesz do bankomatu. Bywa kłopotliwe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: PKO BP