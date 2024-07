Polacy nie chcą gotówki. Pół miliona nowych kart w kwartał

W samym tylko I kwartale tego roku w Polsce przybyło 487,7 tys. kart płatniczych. Dawno już mamy ich więcej niż obywateli kraju — kwartał zamknęliśmy liczbą 45,9 mln sztuk — poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski.

Wybieramy karty debetowe, a stare zmieniamy na takie z płatnościami zbliżeniowymi

Polacy stawiają przede wszystkim na karty debetowe, stanowią one 85,1% wszystkich kart płatniczych na polskim rynku. W I kwartale dołożyliśmy ich do puli 431,7 tys. sztuk, a ich liczba na koniec marca wyniosła 39 mln. Do tego Polacy mieli na koniec I kwartału 5 mln kart kredytowych, o 43 tys. więcej niż na koniec 2023 roku.

Zauważalny jest przy tym trend wymiany kart płatniczych na takie obsługujące płatności zbliżeniowe. Ich liczba zwiększyła się w pierwszym kwartale o 885,2 tys. (wzrost o 2% względem 4Q2023). Tym sposobem płatności zbliżeniowe miało już 98,1% wszystkich kart na polskim rynku.

Płaciliśmy mniej niż na koniec 2023 roku

W pierwszym kwartale 2024 roku dokonaliśmy 2,5 mld transakcji kartowych o łącznej wartości 298,2 mld zł. Oznacza to spadek względem poprzedniego kwartału zarówno liczby transakcji (o 2%), jak i ich wartości (o 3,9%).

W pierwszym kwartale statystyczny użytkownik karty użył swojej karty 54,1 razy, względem 56 w obfitującym w zakupy świąteczne IV kwartale. Średnia wartość pojedynczej transakcji wyniosła 120 zł i 10 groszy.

Na 2,5 mld transakcji bezgotówkowe stanowiły aż 95,2%

Zaledwie 4,8% wszystkich transakcji kartowych to wypłaty w bankomatach, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back). Zdecydowana większość transakcji to operacje bezgotówkowe - było ich aż 2,4 mld w samym tylko I kwartale 2024 roku.

Średnia wartość transakcji bezgotówkowej jest przy tym mniejsza niż wartość ogólna i wyniosła w Q12024 74,10 zł.

Coraz mniej bankomatów?

Jak zauważa w raporcie NBP, w I kwartale tego roku znikło w Polsce aż 1216 bankomatów, a ich liczba na koniec kwartału wyniosła 20 869. Jak jednak zauważa NBP, spadek tej liczby wynika bezpośrednio z nałożonego obowiązku sprawozdawczego, funkcjonującego od początku 2024 roku. Tym sposobem ze statystyk usunięte zostały podwójne raportowania niektórych z urządzeń. Można więc mówić o urealnieniu liczb.

Z bankomatów korzystaliśmy w I kwartale o 6,4% rzadziej niż w kwartale poprzedzającym — dokonaliśmy 114,5 mln transakcji wypłat o wartości 96,5 mld zł (spadek o 5 mld zł kwartał-do-kwartału). Średnia wartość wypłaty wyniosła 843,30 zł.

Spadła też liczba (o 12,3%) i wartość (o 14,5%) wpłat we wpłatomatach. Średnia kwota wpłat wyniosła w I kwartale 2 343 zł i była o 60 zł mniejsza niż w 4Q23.

