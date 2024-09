mBank z pilnym komunikatem. Dotyczy wszystkich, bez wyjątku

W nadchodzący weekend, klienci mBanku mogą doświadczyć pewnych utrudnień w dostępie do swojego konta. Trzy usługi banku zostaną wyłączone w konkretnych godzinach.

Przerwa na rozwój

Prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone w nocy z 28 na 29 września. Przerwa techniczna rozpocznie się o godzinie 2.00 i potrwa do godziny 9.00.

Chcemy dostarczać Ci usługi i rozwiązania najwyższej jakości. Z tego powodu musimy modernizować nasze systemy.

- czytamy w komunikacie mBanku.

Bank tłumaczy, że powodem takiego zatrzymania usług jest potrzeba modernizacji systemów banku. W trakcie trwania przerwy, nastąpią pewne utrudnienia, a pewne usługi będą niedostępne. Infolinia będzie działała w trybie informacyjnym, a konsultanci nie będą mieli wglądu w dane klientów.

Co będzie niedostępne?

Nie zalogujesz się na swoje konto w internecie oraz poprzez aplikację mobilną mBanku

na swoje konto w internecie oraz poprzez aplikację mobilną mBanku Nie złożysz żadnego wniosku

Nie zapłacisz kartą w internecie

Pozostałe płatności kartami będą działały normalnie. Oznacza to, że w trakcie zapowiedzianej przez bank przerwy, zapłacisz bez problemów w każdym sklepie stacjonarnym, restauracji, a w razie potrzeby także wypłacisz z bankomatu.

O każdej przerwie technicznej warto wiedzieć z wyprzedzeniem, po to aby zaplanować sobie wydatki oraz inne czynności. Biorąc pod uwagę, że to koniec miesiąca, to warto nie odkładać wszystkiego na ostanią chwilę.

