Empik wprowadza mobilne płatności Premium Pay&Go. Tradycyjne zakupy bez podchodzenia do kasy

Empik wprowadził w części swoich salonów nową usługę pozwalająca na samodzielne skanowanie produktów i opłacanie zakupów w aplikacji mobilnej, bez konieczności podchodzenia do kasy. Z Premium Pay&Go mogą korzystać wszyscy użytkownicy Empik Premium i Empik Premium Free. Do końca roku usługa ma być aktywna w 50 największych salonach marki w całym kraju.

System płatności Premium Pay&Go łączy w sobie tradycyjne zakupy z wygodą płatności cyfrowych. Klienci sami zeskanują produkty i zapłacą za nie bezpośrednio w aplikacji mobilnej Empik. Pozwala to również na ograniczenie kolejek do kas w sezonie wysokiej sprzedaży. Obecnie trwa faza testowa usługi w 10 lokalizacjach. Do końca roku obejmie kolejne 40 sklepów, a docelowo wszystkie Empiki w kraju.

Jak korzystać z Premium Pay&Go?

Aby skorzystać z Premium Pay&Go, należy jednorazowo zaakceptować regulamin usługi, włączyć geolokalizację oraz potwierdzić numer telefonu. Płatność odbywa się automatycznie, za pomocą podpiętej do konta karty płatniczej. W przyszłości do dostępnych form płatności dołączą także Apple Pay, Google Pay i Blik.

Podczas wizyty w salonie wystarczy zeskanować wybrane produkty za pomocą aplikacji, a następnie sfinalizować zamówienie przy jednym ze specjalnych punktów płatności znajdujących się na terenie sklepu. Służą one również do odbezpieczenia produktów oraz zeskanowania kodu QR inicjującego płatność. Paragon elektroniczny pozostaje dostępny na koncie użytkownika w aplikacji, możliwe jest także uzyskanie go w formie papierowej – wystarczy poprosić o to obsługę.

Z Premium Pay&Go mogą korzystać użytkownicy bezpłatnego Empik Premium Free, który zapewnia m.in. darmową dostawę zamówień do salonów, Żabek i Paczkomatów, a także Empik Premium, wzbogaconego m.in. o darmową dostawę kurierem i stałe rabaty na zakupy.

Trwa faza pilotażowa

Wdrożenie Premium Pay&Go przebiega stopniowo. Obecnie usługa jest dostępna w 10 salonach – czterech w Warszawie (Westfield Arkadia, Złote Tarasy, Wola Park, CH Janki) oraz po jednym we Wrocławiu (CH Magnolia Park), Szczecinie (Galeria Galaxy), Krakowie (Park Handlowy Zakopianka), Opolu (CH Karolinka), Poznaniu (CH Poznań Plaza) i Łodzi (CH Port Łódź). Do połowy grudnia zakupy z aplikacją będą możliwe w 40 kolejnych salonach, m.in. w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Koszalinie, Lublinie, Olsztynie, Radomiu, Rzeszowie, Tarnowie czy Toruniu.

Od początku 2021 r. usługa będzie stopniowo rozszerzana o kolejne salony w dużych i mniejszych miastach.

Źródło tekstu: Empik