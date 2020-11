ZEN - fintechowe narzędzie z ofertą dla biznesu i klienta indywidualnego

Oferta ZEN udostępniona została na początek w dwóch językach: polskim i angielskim. Jej założeniem jest "zapewnienie konsumentom i przedsiębiorcom spokoju ducha w zarządzaniu ich pieniędzmi i transakcjami zakupowymi". Fintech pozwala klientom indywidualnym na prowadzenie rachunku wielowalutowego z kartą Mastercard, oferuje automatyczne przedłużenie o rok gwarancji producenta, atrakcyjny cashback i brak prowizji za przewalutowanie. W przypadku firm oraz przedsiębiorców zaletą jest brak chargebacków i natychmiastowe płatności od klientów po zapłacie.

Z ZEN można korzystać za pośrednictwem aplikacji mobilnej i serwisu transakcyjnego online w modelu abonamentowym. Nowym klientom oferowany jest bezpłatny, miesięczny okres próbny. Jedną z propozycji jest ochrona zakupów w ramach pakietu ZEN Care. W przypadku reklamacji ZEN przejmuje całą procedurę na siebie. Klienci ZEN automatycznie otrzymują też przedłużenie o rok gwarancji producenta na zakupione produkty. Cashback daje natychmiastowy zwrot na konto konsumenta nawet do 15% wartości zakupów. Rozwiązanie to honorowane jest w ponad stu sklepach - w tym AliExpress, Booking.com, Allegro, Media Markt czy RTV Euro AGD. Aby z niego skorzystać, należy użyć specjalnie wygenerowanego linku i opłacić zakupy kartą ZEN. Platforma ZEN obsługuje też szeroki wachlarz różnych form płatności online, zapewniając konsumentom wybór i poprawiając konwersję.

Zobacz: Blikiem częściej niż kartami. Polacy wydali prawie 9 mld zł

Oferta ZEN dla klientów biznesowych integruje konto firmowe oraz platformę płatności online, a przedsiębiorcy - zarówno ci sprzedający online, jak i offline - mogą korzystać z dodatkowej ochrony dzięki brakowi reklamacji typu chargeback ze strony klientów. Standardowo w przypadku transakcji kartowych konsumenci mogą składać je u wydawcy karty, co może generować koszty po stronie sprzedawcy, ale nie dotyczy to klientów biznesowych ZEN, ponieważ fintech w całości przejmuje na siebie skutki takiej reklamacji. Przedsiębiorcy mogą też korzystać z wszelkich zalet oferty dla konsumentów.

ZEN oferuje swoje usługi w ramach kilku planów abonamentowych:

ZEN to akronim ‘zero effort non-bank’, a jednocześnie nawiązanie do stanu, w którym nasz klient może mieć poczucie spokoju, bezpieczeństwa i kontroli nad swoimi pieniędzmi oraz transakcjami zakupowymi.Stworzyliśmy pakiet rozwiązań, który obejmuje niedostępne nigdzie indziej korzyści oraz kompleksową ochronę, a to wszystko z zapewnieniem niskich kosztów i doskonałego doświadczenia użytkownika. Wierzę, że z taką propozycją możemy śmiało konkurować, nie tylko w Polsce, ale też na rynkach europejskich