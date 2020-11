Mama, tata i Revolut Junior. Nowa opcja dodania drugiego rodzica

Revolut wprowadził nową opcję w usłudze Revolut Junior. Klienci Premium i Metal mogą już zaprosić drugiego rodzica do współzarządzania kontem dla dziecka. Współopiekun może konfigurować również funkcje Zadań, Celów i Kieszonkowego.

W kontach dla dzieci Revolut Junior pojawiła się opcja dodania drugiego rodzica i rodzinnej nauki finansów pod okiem obojga rodziców. Klienci płatnych planów (Premium i Metal) mogą korzystać z modułu dla drugiego rodzica bezpłatnie.

Rodzic może zaprosić współ-rodzica korzystającego z dowolnego planu, w tym bezpłatnego planu Standard. Drugim rodzicem może być współmałżonek, członek rodziny lub opiekun prawny dziecka.

Rodzice i opiekunowie mogą wykorzystać usługę Revolut Junior, by nauczyć dzieci posługiwaniu się finansami w sposób odpowiedzialny. Zarówno rodzic, jak i współ-rodzic mogą wyznaczać dziecku Zadania, by poznały wartość pieniądza, Cele, by nauczyły się oszczędzać i zasilać konto Kieszonkowym, gdy dziecko zasługuje na nagrodę lub otrzymuje tygodniówkę na drobne wydatki. Oboje rodzice mają ten sam pełny wgląd i kontrolę nad transakcjami na koncie Revolut Junior dziecka.

Aby dodać współ-rodzica do usługi Revolut Junior, rodzic musi wejść w zakładkę Junior i wyszukać zaproszenie dla współ-rodzica (Co-Parent) w dole ekranu.

Moduł współ-rodzica (Co-parent) w Revolut Junior jest obecnie dostępny dla klientów Premium i Metal w Europie. Usługa zaprojektowana jest z myślą o dzieciach w wieku od 7 do 17 lat i składa się z karty, aplikacji i konta kontrolowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Z Revolut Junior korzysta już ponad 270 tysięcy dzieci.

