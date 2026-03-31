PKO BP właśnie obwieścił. Oto nowy sposób potwierdzania przelewów

PKO Bank Polski na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo swoich klientów. Wydał właśnie nowy komunikat, informujący o wprowadzeniu nowego sposobu dodatkowego potwierdzania przelewów w serwisie bankowym. Teraz, w okresie przedświątecznym, może się naprawdę przydać. Oto, co warto wiedzieć.


Serwis iPKO. Potwierdzanie wybranych przelewów za pomocą selfie

Już w styczniu pisaliśmy o nowej metodzie potwierdzania przelewów w aplikacji IKO, teraz sam bank wydał w tej sprawie komunikat, skierowany do swoich klientów. Tym razem chodzi o serwis iPKO. Bank informuje na swojej stronie internetowej, że teraz można potwierdzić wybrane przelewy za pomocą selfie także w serwisie banku. To nic innego, jak kolejny element zwiększenia ochrony pieniędzy użytkowników w serwisie iPKO.

Wykorzystujemy nowoczesne i wygodne rozwiązania, aby dodatkowe potwierdzenie przelewu było dla Ciebie jak najbardziej bezpieczne i intuicyjne. Dlatego wprowadziliśmy metodę na selfie także w serwisie iPKO.

czytamy na stronie banku. 

Potwierdzanie za pomocą selfie w iPKO - prosty proces

Jak działa tego typu potwierdzanie?

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Głębinowy błękit
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Głębinowy błękit
-300 zł
7299 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" Różowy (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 16 (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" Różowy (CPO) 2x eSIM
0 zł
3199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 14 (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.1" Fioletowy (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 14 (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.1" Fioletowy (CPO)
0 zł
3053.68 zł - najniższa cena
Kup teraz 3053.68 zł
Advertisement
  • Może zdarzyć się sytuacja, że bank, ze względów bezpieczeństwa, sam uzna, że twój przelew wymaga dodatkowej weryfikacji. Wtedy, wyświetli ci się w serwisie iPKO stosowny komunikat wraz z informacją, do kiedy musisz potwierdzić daną transakcję. 
  • Wybierasz, w jaki sposób chcesz potwierdzić przelew - do wyboru masz metodę na selfie i telefoniczną
  • Jeśli wybierzesz sposób na selfie, zostaniesz przekierowany do aplikacji IKO, aby tam potwierdzić przelew (zrobić zdjęcie twarzy i dowodu). 
  • Po poprawnym potwierdzeniu, przelew zostanie przekazany do realizacji.

I choć może wydać się ten cały proces lekko skomplikowany, to bank zapewnia, że tak nie jest. Ma być w zamierzeniu prosty i intuicyjny. Warto też wiedzieć, że jeśli nie potwierdzimy transakcji w określonym czasie, zostanie ona anulowana. 

Słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem Logitech
Image
telepolis
banki PKO Bank Polski PKO BP PKO BP komunikat przelew pko bp Potwierdzanie przelewów potwierdzenie selfie
Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski