PKO BP właśnie obwieścił. Oto nowy sposób potwierdzania przelewów
PKO Bank Polski na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo swoich klientów. Wydał właśnie nowy komunikat, informujący o wprowadzeniu nowego sposobu dodatkowego potwierdzania przelewów w serwisie bankowym. Teraz, w okresie przedświątecznym, może się naprawdę przydać. Oto, co warto wiedzieć.
Serwis iPKO. Potwierdzanie wybranych przelewów za pomocą selfie
Już w styczniu pisaliśmy o nowej metodzie potwierdzania przelewów w aplikacji IKO, teraz sam bank wydał w tej sprawie komunikat, skierowany do swoich klientów. Tym razem chodzi o serwis iPKO. Bank informuje na swojej stronie internetowej, że teraz można potwierdzić wybrane przelewy za pomocą selfie także w serwisie banku. To nic innego, jak kolejny element zwiększenia ochrony pieniędzy użytkowników w serwisie iPKO.
Wykorzystujemy nowoczesne i wygodne rozwiązania, aby dodatkowe potwierdzenie przelewu było dla Ciebie jak najbardziej bezpieczne i intuicyjne. Dlatego wprowadziliśmy metodę na selfie także w serwisie iPKO.
Potwierdzanie za pomocą selfie w iPKO - prosty proces
Jak działa tego typu potwierdzanie?
- Może zdarzyć się sytuacja, że bank, ze względów bezpieczeństwa, sam uzna, że twój przelew wymaga dodatkowej weryfikacji. Wtedy, wyświetli ci się w serwisie iPKO stosowny komunikat wraz z informacją, do kiedy musisz potwierdzić daną transakcję.
- Wybierasz, w jaki sposób chcesz potwierdzić przelew - do wyboru masz metodę na selfie i telefoniczną.
- Jeśli wybierzesz sposób na selfie, zostaniesz przekierowany do aplikacji IKO, aby tam potwierdzić przelew (zrobić zdjęcie twarzy i dowodu).
- Po poprawnym potwierdzeniu, przelew zostanie przekazany do realizacji.
I choć może wydać się ten cały proces lekko skomplikowany, to bank zapewnia, że tak nie jest. Ma być w zamierzeniu prosty i intuicyjny. Warto też wiedzieć, że jeśli nie potwierdzimy transakcji w określonym czasie, zostanie ona anulowana.