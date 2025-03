Dodał kartę do wirtualnego portfela i płacił. Był jednak jeden problem

Śląska policja zatrzymała 25-letniego mężczyznę, który wykradł dane z karty płatniczej swojego znajomego i dodał do swojego wirtualnego portfela w smartfonie. Nie miał żadnych oporów, aby korzystać z niej w sklepach oraz restauracjach jak ze swojej własności. Użył jej do opłacenia zakupów i wizyt w restauracji aż 44 razy, zanim został złapany. Mężczyzna usłyszał w związku z tym, aż 44 zarzuty i w najgorszym wypadku może czekać go aż 10-letnia odsiadka. Przywłaszczenie sobie w ten sposób danych karty bankowej to zwykłe przestępstwo.