XPG Xenia 14 – test ultralekkiego laptopa z dużym potencjałem

XPG to gamingowa marka firmy ADATA. W jej ramach chiński producent wprowadził swoje pierwsze laptopy. Jednym z nich jest XPG Xenia 14, który może gamingowy nie jest, ale i tak ma sporo do zaoferowania.

ADATA, pod swoją gamingową marką XPG, postanowiła wejść na rynek laptopów. Jednym z pierwszych urządzeń jest model XPG Xenia 14. Niestety, nie jest to sprzęt dla graczy, jak mogłaby sugerować marka. Zamiast tego XPG postawiło na ultralekkiego Ultrabooka, który przy niewielkich gabarytach, a przede wszystkim ekstremalnie niskiej masie ma oferować rozsądną wydajność.

Czy tak jest? Laptop trafił do mnie na testy i miałem okazję się o tym przekonać. Już teraz mogę Wam zdradzić, że XPG Xenia 14 to sprzęt pod wieloma względami imponujący. Ma dużo do zaoferowania wszystkim tym, którzy szukają ekstremalnie mobilnego komputera do typowej pracy biurowej, a nawet podstawowej, mało wymagającej rozrywki. Ale wszystko po kolei.

XPG Xenia 14 – specyfikacja

Na papierze XPG Xenia 14 prezentuje się jak wiele Ultrabooków. Sercem komputera jest 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor Intel Core i7-1165G7. Szkoda, że producent nie zdecydował się na układ 12. generacji, ale nie ma co przesadnie narzekać. Procesor wyposażony jest w zintegrowaną grafikę Intel Xe z 96 jednostkami obliczeniowymi (EU). Wspiera go 16 GB pamięci XPG Hunter DDR4 o taktowaniu 3200 MHz oraz dysk SSD XPG Gammix S50 Lite o pojemności 512 GB.

Poza tym laptop ma WiFi 6 (AX201), Bluetooth 5.1, dwa złącza USB-C (w tym jedno z Thunderbolt 4), dwa porty USB-A, gniazdo słuchawkowe mini-jack 3,5 mm, czytnik kart SD oraz pełnowymiarowe wyjście HDMI 2.0b. Akumulator ma pojemność 53 Wh i powinien, według deklaracji producenta, trzymać maksymalnie 10 godzin z dala od ładowarki. Zapomniałbym jeszcze o ekranie. To panel IPS o przekątnej 14 cali i rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli z jasnością 400 cd/m2 i matową powłoką. XPG Xenia 14 ma wymiary 308,8 × 215 × 15 mm i masę zaledwie 970 gramów.

Ekran: 14-calowy IPS (1920 × 1200 pikseli, 400 cd/m2) z matową powłoką i odświeżaniem 60 Hz

Procesor: Intel Core i7-1165G7

Pamięć RAM: 16 GB XPG Hunter DDR4 3200 MHz

Dysk: 512 GB XPG Gammix S50 Lite SSD NVMe

Grafika: zintegrowana Intel Xe Graphics (96 EU)

Łączność: WiFi 6 (AX201), Bluetooth 5.1

Złącza: 2 × USB-C (w tym jedno z Thunderbolt 4), 2 × USB-A, HDMI 2.0b, słuchawkowe mini-jack 3,5 mm, czytnik kart SD

Kamera: HD IR z Windows Hello

Akumulator: 53 Wh (do 10 godz. pracy)

Klawiatura: membranowa, podświetlana na biało

Touchpad: szklany z obsługą Microsoft Precision Touchpad

Wymiary: 308,8 × 215 × 15 mm

Masa: 970 gramów

Cena: około 5999 zł

