VBreathe Tasman | szybki test oczyszczacza powietrza z detoksykacją

Sezon grzewczy to czas, gdy w Polsce drastycznie spada jakość powietrza. Jeśli nie chcemy, by to odbiło się na naszym zdrowiu, lepiej zainwestujmy w dobry oczyszczacz powietrza. Są one dostępne w różnych rozmiarach i z różnymi dodatkami, a jednym z nich jest australijski VBreathe Tasma, który jest bardzo mały i ma rewolucyjny system detoksykacji.

Podsumowanie | Ocena końcowa: 9/10

VBreathe Tasman to bardzo małe urządzenie, które na pierwszy rzut oka wygląda bardzo niepozornie. Jest ono jednak w stanie nie tylko oczyścić pomieszczenie z pyłów, ale także przeprowadzić jego detoksykację. Jak zapewnia producent, opary specjalnego żelu VActive neutralizują patogeny (pleśń, bakterie i wirusy), a także odstraszają komary, muchy i inne insekty, dając przy tym powietrzu przyjemny, świeży zapach.

Całość jest zamknięta w metalowej obudowie wielkości termosu, która występuje w kilku kolorach i może być ozdobą pomieszczenia. Oczyszczacz ma wbudowaną baterię, pozwalającą na około 10 godzin pracy (przy średnich obrotach), a także łączność Bluetooth Wi-Fi. Urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji w smartfonie, ale ta działa tylko przez Bluetooth. Największe wady? Wysoka cena oraz brak możliwości sterowania urządzeniem przez Internet, chociaż jest Wi-Fi.

Wady:

Jest Wi-Fi, ale aplikacja VBreathe wymaga połączenia z urządzeniem przez Bluetooth,

Dosyć duża głośność (może przeszkadzać w nocy),

Wysoka cena.

Zalety:

Atrakcyjny wygląd, wysoka jakość wykonania i użytych materiałów,

Bogaty zestaw sprzedażowy,

Niewielkie wymiary i niska masa, łatwy do przenoszenia,

Prosta obsługa, także za pomocą aplikacji mobilnej,

Bardzo łatwa wymiana filtra oraz żelu VActive,

Skuteczność działania,

Odstraszanie komarów,

Przyjemny, świeży zapach oczyszczonego powietrza,

Długa praca na baterii.

VBreathe Tasma – pierwsze uruchomienie

Oczyszczacz powietrza VBreathe Tasma to proste w obsłudze urządzenie, a z jego przygotowaniem do pracy każdy powinien sobie poradzić. Po wyjęciu urządzenia z pudełka należy odkręcić górną pokrywę i umieścić wewnątrz obudowy otwarty pojemnik z żelem VActive. Od tego momentu należy pamiętać, by przenosić oczyszczacz zawsze pionowo, ponieważ żel może wypłynąć z pojemnika (mnie podczas testów się to jednak nie zdarzyło).

Kolejnym etapem powinno być podłączenie zasilacza do portu USB-C oczyszczacza oraz włączenie go przyciskiem. Tym samym przyciskiem możemy zwiększyć obroty (oraz wydajność) oczyszczacza w trzech zakresach, a także przełączyć urządzenie w tryb czuwania. Status urządzenia jest sygnalizowany sposobem podświetlenia przycisku zasilania (kolor oraz świecenie ciągłe lub pulsujące). Kolor pierścienia świetlnego z kolei informuje nas o jakości powietrza, a także na przykład o tym, czy należy wymienić filtr lub żel.



VBreathe Tasman ma kształt walca o wymiarach 90 x 250 mm, a jego masa wynosi 1,1 kg. Urządzenie jest zasilane akumulatorem litowo-polimerowym o pojemności 6400 mAh i obsługuje łączność Bluetooth oraz Wi-Fi (2,4 GHz). Do oczyszczacza jest dołączony zasilacz sieciowy o mocy 15 W (z czterema różnymi wtyczkami) z przewodem USB-C o długości 2,2 m. W zestawie sprzedażowym znajdują się dwa filtry HEPA 1,0 µm (jeden jest już włożony do oczyszczacza) oraz trzy pojemniki z żelem VActive, a także pokrowiec na oczyszczacz.

Aplikacja mobilna i zdalne sterowanie

Do sterowania testowanym urządzeniem przyda się aplikacja VBreathe, dostępna dla urządzeń z systemem Android oraz iOS. Aplikacja wymaga do działania połączenia Bluetooth z oczyszczaczem, nie nadaje się więc do zupełnie zdalnego sterowania nim, chociaż sam oczyszczacz obsługuje łączność Wi-Fi, a na stronie vbreathe.pl możemy znaleźć wzmiankę o kontrolowaniu oczyszczacza z każdego miejsca.

Aplikacja VBreatche składa się z czterech ekranów. Na pierwszym zobaczymy jakość powietrza (dobra, w porządku lub zła), a także takie informacje, jak stan filtra i żelu, poziom naładowania baterii, wilgotność i temperatura powietrza, a także jakość powietrza pod względem zawartości CO (tlenek węgla, czad). Na następnym ekranie (idąc w prawo) znajdziemy kontrolki do sterowania pracą oczyszczacza. Później są ustawienia pierścienia świetlnego, a na końcu ustawienia ogólne. Tu możemy ustawić połączenie z siecią Wi-Fi (2,4 GHz), odłączyć lub usunąć z aplikacji oczyszczacz, dodać nowe urządzenie, a także zaktualizować jego oprogramowanie (firmware). Aplikacja działa w jednym z pięciu języków, w tym po polsku.

Tasman oczyszcza i dezynfekuje powietrze

VBreathe Tasman, dzięki filtrowi HEPA, potrafi usunąć z powietrza cząstki o rozmiarze od 1 µm, czyli także pyły PM2.5. Szybkość działania nie jest imponująca, ze względu na wielkość urządzenia. Przepływ powietrza wynosi od 7,88 m3/godz. do 10,69 m3/godz. Oczyszczenie pomieszczenia o wymiarach 4 x 4 x 2,8 metry zajmuje od 24 do 36 godzin ze skutecznością 95-99%. Badania przeprowadzone przez Bell Laboratories wykazały, że już po 60 minutach stężenie cząstek o rozmiarze 1 mikrona zmalało o 97%, a cząstek o rozmiarze 2,5 mikrona o 96%. Zabrakło jednak informacji, jak dużego pomieszczenia dotyczyło badanie.

Oczyszczanie mechaniczne to nie jedyna funkcja testowanego urządzenia. Żel VActive, czyli mieszanka australijskich olejków eterycznych znajdująca się w jego górnej części, jest rozpylany w powietrzu, co zmniejsza ilość patogenów. Jak informuje producent, niezależne testy pokazały, że oczyszczacz VBreathe redukuje z 99,9% skutecznością obecność koronawirusa w powietrzu, zmniejsza też znacząco ilość bakterii (wg. Eurofins: 99,9% Staphylococcus aureus, 99,9999% Escherichia coli, 90% Pseudomonas aeruginosa i 99,999% Enterococcus hirae), a także redukuje ilość pleśni (wg. University of Sydney o 88% w ciągu 24 godzin oraz 95% po 3 dniach). Detoksykacja dotyczy nie tylko powietrza, ale również powierzchni, na które mogą opaść opary żelu VActive.



VBreathe Tasman odstrasza też komary (sprawdziłem, rzeczywiście działa), a także muchy oraz inne insekty. Żel jest przy tym bezpieczny dla żywności, a jego opary nie mają negatywnego wpływu na komórki nabłonka nosa i płuc. VActive usuwa nieprzyjemne zapachy i poprawia samopoczucie alergików.

Przy okazji testów sprawdziłem głośność oczyszczacza VBreathe podczas jego pracy. W odległości około 1 metra wyniosła ona 43 dB na niskich obrotach, 47 dB na średnich i 49 dB na wysokich. Nie jest to bardzo dużo, ale w nocy może przeszkadzać.

Ile to kosztuje?

VBreathe Tasman (z zestawem dodatków) kosztuje 2799 zł, a do wyboru mamy kolor czarny, czerwony, niebieski, srebrny i złoty róż. Filtr HEPA (zalecana jest wymiana przynajmniej co 6 miesięcy) kosztuje 89 zł, natomiast 159 zł zapłacimy za komplet dwóch sztuk. Wkład z żelem VActive kosztuje 199 zł i wystarcza na 4 miesiące, przy ciągłym użytkowaniu na średniej prędkości rozpylania.

Galeria zdjęć oczyszczacza

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis