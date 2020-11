Sennheiser CX 400BT - mocny dźwięk, średnia cena

Sennheiser to firma, której miłośnikom brzmienia audio najwyższej klasy przedstawiać nie trzeba. Odbierając ich słuchawki bezprzewodowe, spodziewałem się, że będzie to produkt z wyższej półki. Zawiodłem się, czy nie? Zapraszam do recenzji, w której odpowiadam na to pytanie.

Wszystko wygląda solidnie

Słuchawki Sennheiser CX 400BT to produkt na granicy średniej i wyższej półki cenowej - w chwili pisania tej recenzji najtańsza propozycja sprzedaży, jaką widziałem w sieci, to 799 złotych. Otrzymujemy je w pudełeczku. Znajduje się w nim wypraska, w której spoczywa etui ze słuchawkami, a pod spodem znajdziemy niezbędne dodatki - kabelek USB A-USB C, służący do ładowania etui oraz trzy pary dodatkowych tipsów w innych rozmiarach, dzięki czemu nie powinno być problemów z dopasowaniem CX 400BT do żadnego ucha. Na samych słuchawkach mamy założony domyślnie rozmiar M, co w sumie daje nam łącznie cztery pary nakładek. Do tego dochodzi instrukcja obsługi w kilku językach. Całość wygląda w ten sposób:

Zanim przejdziemy do brzemienia, łączności oraz innych aspektów, przyjrzyjmy się, jak wygląda specyfikacja techniczna słuchawek:

Rodzaj słuchawek: dokanałowe

Rodzaj przetwornika: dynamiczny

Pasmo przenoszenia: 5 - 21000 Hz

Bluetooth: Bluetooth 5.1

Czas słuchania: do 20 godz.

Redukcja szumów: pasywna

Kodowanie: SBC, AAC, aptX

Kompatybilność: HSP, HFP, AVRCP, A2DP

Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 - 10000 Hz

Zniekształcenia harmoniczne (THD): < 0,08 % (1 kHz, 94 dB)

Waga: 49 g (słuchawki z etui), 6 g (pojedyncza słuchawka), 37 g (etui)

Wymiary: 170 x 115 x 47 mm

Zasilanie: wewnętrzny akumulator

Czas ładowania: 1,5 godz. (pełne naładowanie)/ 0 min. dla 1 godz. słuchania

Wersje kolorystyczne: czarna, biała

Zwraca uwagę postawienie przez Sennheiser na niskie dźwięki - pasmo przenoszenia zaczyna się już od 5 Hz, podczas gdy standardowe słuchawki mają je od 20 Hz wzwyż. Zapowiada to dobrą transmisję basów i niższych tonów. Ogólnie wszystko na papierze wygląda świetnie, ale jak będzie w praktyce?

