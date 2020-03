Oppo A9 (2020) – piękny smartfon z brzydkim wnętrzem

Oppo A9 (2020) ma dwa argumenty, którymi próbuje przekonać potencjalnych nabywców: efektowny design i olbrzymi akumulator. Czy to wystarczy, żeby smartfona można było z czystym sumieniem polecić? Sprawdzamy w naszym teście.

Choć „seria A” w odniesieniu do smartfonów ze średniej półki kojarzy się raczej z koreańską myślą techniczną, to i rodzina pod tą nazwą znajdzie się także w portfolio Oppo. Oppo A9 (2020) jest jej najwyższym reprezentantem, dostępnym aktualnie na polskim rynku.

Oppo A9 (2020) - specyfikacja techniczna

plstikowa ramka, Corning Gorilla Glass 3 (przód) i plastik (tył)

Wymiary: 163,6 x 75,6 x 9,1 mm, masa: 195 g

Ekran IPS o przekątnej 6,5 cala, 720 x 1600 pikseli, 270 ppi

Ośmiordzeniowy SoC Qualcomm Snapdragon 665 (11 nm, 4 x Kryo 260 Gold o taktowaniu 2,0 GHz + 4 x Kryo 260 Silver o taktowaniu 1,8 GHz, GPU Adreno 640)

Pamięć 4 GB RAM, 128 GB wewnętrzna

Dual SIM w rozmiarze nano

Łączność LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz), Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.0, NFC

GPS, Galileo, GLONASS, Beidou

USB 2.0 typu C, OTG

Główny aparat 48 Mpix (piksele 0,8 µm), obiektyw z przysłoną f/1.8, AF, drugi aparat 8 Mpix, ultraszerokokątny 13 mm z przysłoną f/2.3, dwa aparaty 2 MP z przysłoną f/2.4

Nagrywanie wideo 2160p 30 kl./s

Przedni aparat 16 Mpix (1,0 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/2.0, filmy 1080p 30 kl./s

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh

Głośniki stereo

Android 9.0 z interfejsem Color OS 6.1

Cena: 999 zł

Co ma do zaoferowania użytkownikom? Przede wszystkim akumulator o pojemności 5000 mAh oraz poczwórny aparat z głównym modułem o rozdzielczości 48 MP. Oprócz tego dostajemy procesor Qualcomm Snapdragon 665, 128 GB pamięci w technologii UFS 2.1 i - tradycyjnie dla Oppo - ciekawy design. Przy cenie 999 zł na papierze wygląda to jak solidna paczka.

Co w zestawie?

Oppo A9 (2020) przyjechał do nas w prostym pudełku, które nie zdradza, by smartfon miał postrzegany jako cokolwiek więcej niż przeciętny średniak. Co innego jego zawartość. W opakowaniu oprócz telefonu znajdziemy standardowo ładowarkę i krótki przewód USB-C, ale także silikonowe etui i słuchawki, które stanowią miły bonus.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne