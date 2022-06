Motorola Edge 30 – smukły i lekki telefon o świetnym wyposażeniu

Motorola Edge 30 to jeden z najzgrabniejszych smartfonów w swojej klasie, liczący niecałe 7 mm grubości (nie licząc tylnych aparatów) przy masie 155 g. Jest to jednocześnie świetnie wyposażony sprzęt, mogący sprostać oczekiwaniom wielu osób.

Co łączy większość współcześnie oferowanych smartfonów, szczególnie tych z Androidem? Są duże i ciężkie. Motorola przygotowała jednak urządzenie, które odrzuca ten trend. Edge 30 ma tylko 6,79 mm grubości (nie licząc wystającej „wyspy” fotograficznej) oraz waży 155 g. Urządzenie ma przy tym wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala, czyli całkiem duży.

Motorola Edge 30 ma wydajny procesor, 8 GB RAM-u i dwa aparaty fotograficzne o rozdzielczości 50 Mpix. Co jeszcze kryje się w tym smartfonie oraz jak to wszystko sprawuje się w codziennym użytkowaniu? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (XT2203-1):

Plastikowa obudowa, Corning Gorilla Glass 3 (przód),

Ochrona przed pyłami i wilgocią zgodnie z normą IP52,

Wymiary: 159,38 x 74,24 x 6,79 mm, masa: 155 g,

6,5-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2400 pikseli, 405 ppi), 144 Hz, HDR10+, czujnik oświetlenia,

Głośniki stereo,

Czytnik linii papilarnych pod ekranem (optyczny),

Ośmiordzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 778G+ (1 x Cortex-A78 @2,5 GHz + 3 x Cortex-A78 @2,4 GHz + 4 x Cortex-A55 @1,8 GHz), proces technologiczny 6 nm,

Grafika Adreno 642L,

8 GB RAM-u, 128 GB pamięci masowej UFS 2.1 (108 GB dla użytkownika),

2 gniazda na karty nanoSIM,

Łączność 5G, Wi-Fi 6e a/b/g/n/ac/ax (2,4/5/6 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/ GLONASS/Galileo, cyfrowy kompas, USB-C 2.0, USB-OTG,

Główny aparat 50 Mpix (1/1,55", 1,0 µm), obiektyw z przysłoną f/1.8, multi-directional PDAF, OIS, podwójna lampa błyskowa LED, filmy 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; drugi aparat 50 Mpix (1/2,76", 0,64 µm), obiektyw ultraszerokokątny 118˚ z przysłoną f/2.2, AF, Macro Vision; trzeci aparat 2 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, czujnik głębi,

Przedni aparat 32 Mpix (0,7 µm), obiektyw z przysłoną f/2.25, filmy 4K@30fps, 1080p@30/120fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4020 mAh, szybkie ładowanie 33 W,

Android 12 z interfejsem My UX (test na oprogramowaniu S1RD32.55-33),

Cena początkowa: 2199 zł.

Zawartość opakowania

Do testów przyjechała do mnie Motorola Edge 30 w kolorze Aurora Green. W kartonowym pudełku, oprócz smartfonu, znalazła się też ładowarka o mocy 33 W, przewód USB A-C oraz metalowa igła do wysuwania tacki na karty nanoSIM. W zestawie było też bezbarwne etui na telefon oraz wielojęzyczna, krótka instrukcja obsługi (również po polsku).



Podczas testów korzystałem z własnych słuchawek, przewodowych AKG (ze złączem USB-C) oraz bezprzewodowych Sony MDR-100ABN.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis