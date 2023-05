Testujemy podkręconego RTX-a 4070 w wersji Inno3D iChill X3

Mieliśmy okazję przetestować dwie referencyjne karty GeForce RTX 4070. Teraz przyszła pora na model fabrycznie podkręcony. Do redakcji Telepolis.pl trafiła karta Inno3D GeForce RTX 4070 iChill X3. Sprawdźmy, co ma do zaoferowania.

W recenzji karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition przewidywałem, że może to być pierwszy model w tej generacji, który będzie się cieszył dużym zainteresowaniem ze strony graczy. Dzisiaj już wiemy, że prawdopodobnie przestrzeliłem. Co prawda nie są to informacje oficjalne, ale według plotek sprzedaż jest na tyle słaba, że Zieloni zdecydowali się na wstrzymanie produkcji. W ten sposób nie chcą spowodować sytuacji nadpodaży, która skutkowałaby kartami zalegającymi na sklepowych półkach.

Czemu tak się dzieje? Powodów na pewno można wskazać kilka. Po pierwsze, przyrost mocy względem RTX 3070 co prawda jest znaczący, ale nie aż tak duży, jakiego powinniśmy oczekiwać. RTX 4070 radzi sobie porównywalnie do RTX 3080, ale tylko do rozdzielczości 1440p. Przy 4K zaczyna już mocno odstawać.

Po drugie, to też cena. NVIDIA zdecydowała się na podwyżkę o 100 dolarów, przez co w Polsce modele referencyjne kosztują 3199 zł. Za poprzednika w dniu premiery musieliśmy zapłacić około 2400 zł, więc dużo mniej. Przez to RTX 4070 ciężko tak naprawdę wypozycjonować. Z jednej strony to karta za droga dla osób, które do tej pory kupowały serię 70, a z drugiej strony bogatsi prawdopodobnie wolą dołożyć do czegoś mocniejszego. To trochę taka karta dla nikogo, więc nic dziwnego, że sprzedaż nie zachwyca, nawet jeśli pod względem wydajności do ceny model ten wypada korzystnie.

Pomimo tego są przecież osoby, które na zakup nowej karty się decydują. Jeśli sam zastanawiasz się nad nową grafiką, to ciekawą propozycją może być model Inno3D GeForce RTX 4070 iChill X3, czyli wariant fabrycznie podkręcony. Jest on dostępny już w cenie około 3400 zł, więc o 200 zł wyższej niż modele referencyjne. Czy jest jej warty? Sprawdźmy.

Specyfikacja Inno3D GeForce RTX 4070 iChill X3

Karta Inno3D GeForce RTX 4070 iChill X3 wyposażona jest w rdzeń graficzny AD104 z 5888 jednostkami CUDA. Bazowe taktowanie jest identyczne, jak w modelach referencyjnych i wynosi 1920 MHz, natomiast podwyższeniu uległ zegar w trybie Boost, który dobija do wartości 2535 MHz. To dokładnie o 60 Hz więcej niż przewidziała NVIDIA, co powinno przełożyć się na trochę lepszą wydajność. Poza tym karta wyposażona jest w 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps, które – dzięki 192-bitowej magistrali danych – osiągają przepustowość 504 GB/s.

Karta Inno3D standardowo wyposażona jest w trzy złącza DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1a. To od dawna domyślna konfiguracja we wszystkich kartach GeForce i niewielu producentów decyduje się po tym kątem na jakiekolwiek zmiany. Model ten ma wymiary 334 × 148 × 62 mm, więc jest dość spory, jak na RTX-a 4070. Jest dużo większy od wariantu Founders Edition, ale to akurat żadne zaskoczenie, bo konstrukcja NVIDII jest wyjątkowo kompaktowa.

Natomiast mniejszy od karty iChill X3 jest też model Zotac Trinity, który również mieliśmy okazję testować. Producent rekomenduje do testowanego GPU stosować zasilacz o mocy co najmniej 600 W, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Karta zasilana jest przez pojedyncze złącze 12VHPWR, ale w zestawie jest też odpowiednia przejściówka na podwójne złącze 8-pinowe.



Jeśli chodzi o cenę, to jak na model fabrycznie podkręcony, jest ona trochę wyższa. W polskich sklepach znajdziemy kartę w cenie około 3400-3500 zł, więc o te 200-300 zł wyższej niż modele referencyjne (chociaż dostępne są też warianty tańsze niż rekomendowane 3199 zł).

• Rdzeń: Lovelace AD104 (RTX 4070),

• Proces technologiczny: 4 nm (TSMC),

• Taktowanie GPU: 1920 MHz (bazowo), 2535 MHz (Boost)

• Pamięć: 21 GB GDDR6X 21 Gbps,

• Szyna pamięci: 192-bitowa,

• Przepustowość pamięci: 504 GB/s,

• Jednostki CUDA: 5888,

• Jednostki RT: 46,

• Jednostki Tensor: 184,

• Jednostki ROP: 64,

• Rekomendowany zasilacz: 600 W,

• Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

• Złącza: 3 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI 2.1,

• Zasilanie: 16-pinowa wtyczka 12VHPWR (przejściówka z 2 × 8-pinowej),

• Wymiary: 334 × 148 × 62 mm,

• Gwarancja: 24 miesiące,

• Cena: około 3399 zł.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)