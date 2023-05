Huawei Mate X3. Cudowny sprzęt, świetny aparat i zero perspektyw

Huawei Mate X3 zrobił na mnie doskonałe pierwsze wrażenie. To składany smartfon, który może służyć także jako tablet, ale z daleka wcale tego nie widać. Jest zaskakująco cienki i lekki. Trudno uwierzyć, że nie kryje się za tym żaden haczyk.

Huawei Mate X3 to konkurent takich modeli jak Samsung Galaxy Z Fold4, czy też niedostępne w Polsce OPPO Find N2 czy vivo X Fold. Złożony wygląda jak tradycyjny, płaski smartfon z ekranem o przekątnej 6,4 cala i ciekawą wyspą z czterema aparatami. Huawei informuje, że wyspa ma wyglądać jak okna stacji kosmicznej. ISS akurat ma okna o innym kształcie, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Faktem jest, że ozdoba została wykonana z jednego kawałka aluminium, poddanego precyzyjnej obróbce i prezentuje się olśniewająco. Złożony Huawei Mate X3 ma 11,08 mm grubości bez wyspy z aparatami). Całkowita waga smartfonu to niecałe 2329 lub 241 gramów, zależnie od wykończenia. Moim zdaniem to bardzo przyzwoita wartość, zwłaszcza gdy nie brakuje smartfonów jednobryłowych, które dobijają do 220 gramów.

Testuję Huawei Mate X3 w wersji czarnej z tyłem obudowy wykonanym ze szkła. Prezentuje się nieźle, ale wolałabym dostać w swoje ręce wersję zieloną, wykończoną imitacją skóry z włókien roślinnych. W zestawie ze smartfonem otrzymałam także proste etui na tylną część obudowy i aparat, wykonane z przezroczystego tworzywa (prawdopodobnie poliwęglanu). Na ekranie zewnętrznym znajduje się fabrycznie naklejona folia ochronna, a pod nią cud inżynierii materiałowej – szkło Kunlun, odznaczające się ponadprzeciętną odpornością na uderzenia.

Ekran wewnętrzny ma przekątną 7,85" i jest niemal kwadratowy. Rozłożony smartfon ma zaledwie 5,33 mm grubości, co czyni z niego bardzo przyjemny, smukły tablet. Ten ekran również chroni folia, a pod nią znajduje się interesujący, autorski materiał, bazujący na cieczy nienewtonowskiej. Im więcej energii kinetycznej musi przyjąć, tym jest twardszy. W efekcie można go powoli zgiąć bez problemu, ale pod wpływem uderzenia zrobi się sztywny. To bardzo ciekawy pomysł.

W zestawie ze smartfonem otrzymałam także ładowarkę SuperCharge o mocy 66 W i odpowiedni kabel. Akumulator ma pojemność 4800 mAh i można go naładować do około 80% w mniej niż pół godziny. Ponadto Huawei Mate X3 pozwala na ładowanie bezprzewodowe 50 W i ładowanie zwrotne do 7,5 W.

W Polsce dostępny jest Huawei Mate X3 z czipem Snapdragon 8+ Gen. 1 4G, 12 GB RAM-u i 512 GB na system i dane. Zainstalowany na nim został system operacyjny EMUI 13.1 na bazie Androida 12 i zapewne niebawem dostanie aktualizację do HarmonyOS. Usług Google nie ma, ale nie stanowi to problemu. Problemem może być za to cena: 9999 zł. Czyli 10 tysięcy bez złotówki.

Na koniec pełna specyfikacja smartfonu z naszej bazy:

