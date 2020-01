Test AKG Y500 Wireless. Składane, przenośne i diabelnie uniwersalne

Słuchawki AKG Y500 Wireless mają połączyć mobilność z dobrą jakością dźwięku. Do tego trzeba dorzucić wszechstronne możliwości połączenia bezprzewodowego lub kablem i osłodzić niewygórowaną ceną. Jaki będzie efekt?

Korzystanie z AKG Y500 Wireless było doświadczeniem zaskakującym. Pierwszy raz miałam okazję dłużej posłuchać muzyki na sprzęcie tej marki. AKG ma swoich oddanych fanów i szybko dotarło do mnie, w czym tkwi jej fenomen.

Budowa i specyfikacja

AKG Y500 Wireless to słuchawki półotwarte na regulowanym, składanym pałąku. Muszla ma średnicę 58 mm i została w całości zakryta materiałem imitującym skórę z perforacją w kształcie logo marki AKG. Materiał ten jest bardzo przyjemny w dotyku, muszla jest mięciutka i zupełnie nie sprawia, że uszy się nadmiernie pocą. Podczas chodzenia pod wiatr powietrze nie dostaje się pod muszle, ale pęd powietrza i tak wytwarza na nich nieprzyjemny szum.

W środku kryją przetworniki o średnicy 40 mm i paśmie przenoszenia 16 Hz – 22 KHz. Producent informuje, że ich czułość wynosi 117 dBSPL / V przy 1 kHz, a maksymalny SPL to 92 dB. Impedancja na poziomie 32 Ohmów pozwala podłączać je niemal do wszystkiego.

Muszle mają zakres ruchu przekraczający 90° w pionie i około 25° w osi poziomej. Dopasowanie ich do indywidualnego kształtu głowy, do noszenia na szyi i do transportu w bagażu nie jest żadnym wyzwaniem. Powyżej uchwytu muszli pałąk ma zawiasy, dzięki którym można słuchawki złożyć i umieścić w dołączonym etui. Słuchawki ważą 320 gramów.

Konstrukcję uważam za bardzo praktyczną, doceniam też wysokiej jakości materiały użyte do budowy słuchawek, mam jednak jedno „ale”. Wewnętrzna strona pałąka, opierająca się na szczycie głowy podczas noszenia słuchawek jest moim zdaniem zbyt twarda. Co kilkanaście minut mam silną potrzebę, by go przesunąć.

AKG Y500 Wireless zostały wyposażone w łączność Bluetooth 4.2 i profile HFP V1.6, A2DP V1.3 iraz AVRCP V1.5. Muzyka może być kodowana na różne sposoby, w tym kodekiem AAC i SBC. Akumulator o pojemności 900 mAh pozwala na ponad 30 godzin słuchania i rozmawiania przez telefon. Ponowne ładowanie zajmie 2,5 godziny (przez microUSB), ale w tym czasie można słuchać „na kablu”.

Większość elementów konstrukcyjnych AKG Y500 Wireless została wykonana z tworzyw sztucznych. Zewnętrzna pokrywa muszli to prawdopodobnie proszkowane aluminium. Poza niebieskimi można kupić też zielone, czarne i w kolorze różowego złota.