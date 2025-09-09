Ten gadżet naprawia największą wadę PlayStation 5. Warto go kupić

Chyba nie byłoby nadużyciem stwierdzenie, że Sony PlayStation 5 to absolutnie szczytowe osiągnięcie japońskiej inżynierii – przynajmniej jeśli chodzi o sprzęt do grania. Mimo to nawet w takim elektronicznym arcydziele znajdzie się kilka obszarów, które dałoby się poprawić. Ot, chociażby tę nieszczęsną plastikową nóżkę, która poza wywoływaniem u użytkownika frustracji wnosi niewiele.

Na całe szczęście spokojnie można ją zastąpić czymś nieco bardziej praktycznym. Konkretnie mam tu na myśli podstawkę chłodzącą YAXO Arctic Breeze, która nie tylko utrzymuje konsolę w pionie, ale ma jeszcze kilka innych asów w rękawie. Poniżej znajdziecie kilka najważniejszych argumentów, dlaczego powinniście ją mieć.

Stabilna jak skała

Powód pierwszy i podstawowy – podkładka YAXO faktycznie jest stabilna. O ile stojak dołączany do konsoli ma prawo budzić pewne obawy, szczególnie kiedy zamierzacie trzymać ją w pozycji pionowej, o tyle tutaj dostajemy solidną, dużą podstawę, która swoje waży. Do tego sprzęt mocowany jest na śrubę, choć podejrzewam, że i bez tego wcale nie byłoby go łatwo przypadkiem wywrócić. Tak czy inaczej, jeśli obawiacie się niefortunnego wypadku, tutaj jego ryzyko jest minimalne.

Co warto podkreślić, akcesorium jest kompatybilne zarówno z premierową wersją PlayStation 5, odchudzonym PlayStation 5 Slim, a nawet PlayStation 5 Pro. Obsługiwane są zarówno warianty cyfrowe, jak i z napędem. Jedyna różnica jest taka, że w przypadku nowszych wersji będzie trzeba użyć specjalnego adaptera, który znajdziemy w zestawie.

Wszystko na swoim miejscu

YAXO Arctic Breeze to także sprytny sposób na organizację wszystkich innych akcesoriów, które przydają się podczas grania na konsoli. Zamiast przed każdą sesją grania szukać po szufladach padów czy pudełek z grami, tutaj wszystko możecie mieć w jednym miejscu.

Stojak wyposażono w wygodne zakładki na pudełka Blu-Ray (pasują i gry z PS5, i z PS4), miejsce na dwa pady, a nawet na pilota. Wszystko zostało ładnie wyeksponowane, więc jest to nie tylko praktyczny sposób na uporządkowanie konsolowych gadżetów, ale także na wyeksponowanie swojego hobby w pełnej krasie.

Koniec z szukaniem kabla

Dodatkowo przechowując pady w stacji YAXO Arctic Breeze, możemy skorzystać z jeszcze jednej przydatnej funkcji: wbudowanej ładowarki.

Jeśli często grywacie na PlayStation 5, pewnie doskonale zdajecie sobie sprawę, że pady DualSense mają wiele zalet, ale mocna bateria zdecydowanie nie jest jedną z nich. Co gorsza, są one mocno kapryśne, jeśli chodzi o kompatybilne ładowarki i wcale nie ma gwarancji, że adapterem z Waszego telefonu naładujecie także kontroler.

Rozwiązanie? Możecie wpinać przewód USB-C do konsoli i przeciągać go przez pół salonu albo kupować dedykowaną stację ładującą. Jedno i drugie ma swoje wady. Możecie też skorzystać z trzeciej opcji i sięgnąć po stojak YAXO Arctic Breeze, gdzie wspomnianą funkcję dostajecie w pakiecie.

Za pomocą stacji możecie ładować dwa pady jednocześnie. Dodatkowo za sprawą wbudowanego wyświetlacza na bieżąco macie informację, ile energii mają poszczególne kontrolery. Dzięki temu unikniecie sytuacji, kiedy biorąc pada do ręki natychmiast wita Was komunikat o rozładowanym akumulatorze. Wiadomo, nikt tego nie lubi – zwłaszcza jeśli takie powiadomienie przywita Was podczas walki z bossem. Na szczęście z YAXO Arctic Breeze taka sytuacja Wam nie grozi.

Temperatura pod kontrolą

Ale chyba najważniejszym powodem, by zainwestować w YAXO Arctic Breeze, jest wbudowany wentylator. Wiadomo, najnowsze superprodukcje z hiperrealistyczną grafiką wymagają sporo mocy, a to oznacza wysoką temperaturę, kiedy nasza konsola próbuje nam taką oprawę dostarczyć.

Jeżeli nie chcecie, by przez taką gorącą atmosferę Wasze PS5 wyzionęło ducha, warto się o nie zatroszczyć. Poza regularnym czyszczeniem korzystanie z podkładki chłodzącej to jeden z lepszych sposobów, żeby wydłużyć życie swojej konsoli, a jednocześnie zagwarantować jej stabilną pracę nawet w największe upały.

Największa wada PlayStation 5 rozwiązana – i to z nawiązką