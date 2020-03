Jaki telefon wybrać na wiosnę? Najlepsze smartfony - marzec 2020

Jaki telefon kupić na wiosnę? Przygotowaliśmy dla naszych Czytelników kolejne zestawienie polecanych naszym zdaniem smartfonów z różnych półek cenowych, które są dostępne w sprzedaży na polskim rynku. Wybraliśmy dla Was łącznie 19 urządzeń, które podzieliliśmy na 6 półek cenowych. Znajdziecie tu zarówno modele kosztujące mniej niż 500 zł, jak i takie, na których zakup trzeba wydać kilka tysięcy złotych. Co kto lubi i na co kogo stać.

Jak zwykle przy okazji tego typu rankingów, wybraliśmy smartfony które są dostępne w Polsce w ramach oficjalnej dystrybucji. Ustalając ceny staraliśmy się brać pod uwagę tylko duże i znane sieci handlowe, godne polecenia. W przypadku dokonania w nich zakupu nie powinniśmy mieć kłopotów z dochodzeniem swoich praw w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, na przykład awarii zakupionego smartfonu. Na każdej stronie znajdziecie również ankietę, w której możecie wskazać, która z naszych propozycji z danego przedziału cenowego jest najlepsza.

Najlepsze smartfony do 500 zł

Motorola Moto E6 Plus 2/32 GB

Moto E6 Plus to cieszący się dużą popularnością smartfon Motoroli, z atrakcyjną wizualnie obudową odporną na zachlapanie. Z przodu urządzenia znajduje się duży, 6,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1560 pikseli, z małym wcięciem w wyświetlaczu, w którym mieści się obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix. Tylny aparat jest podwójny: 13 Mpix + 2 Mpix (czujnik głębi). Smartfon jest napędzany chipsetem MediaTek Helio P22, który współpracuje z 2 GB RAM-u i 32 GB pamięci masowej (jest też droższy wariant 4/64 GB). Miejsce na dane możemy rozszerzyć o dodatkowe 512 GB za pomocą karty pamięci microSD. Za zasilanie wszystkich podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 3000 mAh, z szybkim ładowaniem 10 W, a zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym jest Android 9.0 Pie.

Motorolę Moto E6 Plus 2/32 GB możemy kupić za 459 zł.

Zobacz: Motorola Moto E6 Plus w katalogu TELEPOLIS.PL

Zobacz: Motorola Moto E6 Plus wchodzi do sprzedaży na polskim rynku

Nokia 2.3

W grudniu 2019 roku firma HMD Global zaprezentowała nowy, niedrogi smartfon marki Nokia, noszący oznaczenie 2.3. To dobrze wyglądające, choć wykonane z plastiku urządzenie, ma 6,2-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1520 pikseli oraz trzy aparaty fotograficzne: 13 Mpix + 2 Mpix z tyłu oraz 5 Mpix z przodu. Wewnątrz obudowy pracuje chipset MediaTek Helio A22, wspierany przez 2 GB RAM-u i 32 GB pamięci masowej. Smartfon ma też slot na karty pamięci microSD (do 512 GB). Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4000 mAh i pracuje pod kontrolą czystego Androida 9.0 Pie (Android One) z możliwością (wkrótce) aktualizacji do nowszej wersji systemu.

Nokia 2.3 może być nasza za 499 zł.

Zobacz: Nokia 2.3 w katalogu TELEPOLIS.PL

Zobacz: Nokia 2.3 już w Polsce. Kupisz ją między innymi w T-Mobile

Xiaomi Redmi 8A

Redmi 8A to najtańszy z nowych budżetowych smartfonów tej należącej do Xiaomi marki, który może przyciągać nie tylko niską ceną, ale także świetnym wyglądem obudowy odpornej na zachlapanie czy wbudowanym akumulatorem o pojemności 5000 mAh, obsługującym szybkie ładowanie 18 W. W urządzeniu tym znalazł się również całkiem niezły, czytelny wyświetlacz (6,22 cala, HD+, Gorilla Glass 5) z małym wcięciem na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix. Tylny aparat ma rozdzielczość 12 Mpix. Sercem smartfonu jest chipset Qualcomm Snapdragon 439, wspierany przez 2 GB RAM-u oraz 32 GB pamięci masowej, rozszerzalnej o dodatkowe 512 GB za pomocą karty pamięci microSD. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie z interfejsem MIUI 11.

Zaprezentowany jesienią ubiegłego roku budżetowiec marki Redmi kosztuje 499 zł.

Zobacz: Xiaomi Redmi 8A w katalogu TELEPOLIS.PL

Zobacz: Test Redmi 8A - tani telefon Xiaomi z wydajną baterią

Ankieta Najlepszy smartfon do 500 zł to: Motorola Moto E6 Plus Nokia 2.3 Xiaomi Redmi 8A Inny