Xiaomi Mi 9T otrzymuje Androida 10

Dobre wieści dla posiadaczy modelu Xiaomi Mi 9T. Chiński producent postanowił rozpocząć rozprowadzanie Androida 10 na ten telefon.

Xiaomi postanowił rozpocząć procedury związane z uaktualnieniem modelu Mi 9T, który w niektórych krajach jest znany jako K20. Telefon już wcześniej otrzymał MIUI 11, ale dopiero teraz otrzymuje on to właściwe MIUI 11. To znaczy to oparte na Androidzie 10. Użytkownicy tego modelu już wcześniej mogli się cieszyć trybem nocnym, jednak teraz otrzymają udoskonaloną ochronę prywatności i lokalizacji oraz możliwość dzielenia się Wi-Fi kodem QR.

Aktualizacja ma numer MIUI V11.0.2.0.QFJCNXM i waży 2,3 GB. W pierwszej kolejności rozprowadzana jest w Chinach, do innych krajów dojdzie po dostosowaniu usług Google.

Źródło tekstu: gizchina, wł