Nieznany numer dzwoni? Wykiwaj telemarketera, pokażę jak

Dzwoni nieznany numer. Czy odebrać telefon? Czy to ważna informacja, natrętny telemarketing, a może oszustwo?

Odpowiedź znajdziesz w opisanych poniżej aplikacjach. Jeśli zaś dobrze wiesz, że jakiś numer będzie dzwonił tylo po to, by marnować Twój czas, możesz skorzystać z blokady i wyciszać lub automatycznie odrzucać połączenia.

Orange telefon – Ochrona od operatora

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Orange Telefon to doskonały filtr niechcianych połączeń, przygotowany przez operatora. Aplikacja jest całkiem bezobsługowa – instalujesz i zapominasz. W 2021 roku Orange Telefon zablokował 128 milionów niechcianych połączeń.

Orange Telefon zastępuje domyślną aplikację telefonu do odbierania połączeń. Po nadaniu jej uprawnień będzie identyfikować numery telefonu, których nie ma w Twojej książce telefonicznej. Może również automatycznie ignorować połączenia od numerów klasyfikowanych jako spam. Lista tych numerów powstała dzięki współpracy Orange z 118 712, Infobel i społeczności i jest aktualizowana cyklicznie w tle. Jeśli trafisz na uciążliwy numer, którego nie ma w bazie, apka da Ci możliwość zgłoszenia go. W ten sposób pomożesz innym użytkownikom.

Poza tym Orange Telefon ma możliwość sprawdzania cen połączeń premium. Jest tu oczywiście historia połączeń i łatwy dostęp do numerów alarmowych.

Truecaller – Najpopularniejsza w Google Play

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Truecaller to prawdopodobnie najlepiej znana apka w tej kategorii. Może pochwalić się 300 milionami aktywnych użytkowników. Poza funkcjami dialera i filtrem połączeń może służyć także jako książka adresowa i komunikator do rozmów z innymi użytkownikami Truecallera.

Truecaller dawniej był społecznościową książką telefoniczną, identyfikującą także numery telefonu osób prywatnych. Po uchwaleniu RODO musiał zmienić profil działalności i obecnie jest doskonałym filtrem antyspamowym. Nadal działa na bazie informacji dostarczanych przez społeczność i Ty również możesz dodawać tu swoje zgłoszenia. Co ważne, jest tu także wyszukiwarka, więc możesz sprawdzić opinie innych o dowolnym numerze. Informacje o numerze mogą pojawiać się na pełnym ekranie lub w pływającym okienku. Kopię zapasową historii połączeń możesz zapisać na Dysku Google.

Truecallej jest dostępny za darmo i ochrona nic Cię nie kosztuje. Możesz jednak kupić abonament, jeśli uważasz, że przyda Ci się któraś z funkcji Premium: brak reklam, informacje o osobach wyszukujących Twój numer czy priorytetowa obsługa klienta.

Hiya – Samsung jej zaufał, Ty też możesz

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Hiya to system identyfikacji numerów i ochrony przed spamem, ceniony przez wiele firm. Jeśli masz smartfon Samsunga, jest duża szansa, że masz zintegrowaną identyfikację natrętnych numerów, dostarczaną przez Hiya – zajrzyj do ustawień domyślnej aplikacji do dzwonienia.

Jeśli nie, możesz oczywiście zainstalować darmową aplikację mobilną, która zajmie się ochroną przed spamem. Hiya identyfikuje połączenia, nadawców SMS-ów i pozwala na wyszukiwanie numerów. Jeśli jakiegoś numeru nie ma w bazie, możesz go zgłosić ręcznie i w ten sposób pomóc też innym użytkownikom.

Co ważne, w apce nie ma reklam. Hiya oferuje też dwa abonamenty z dodatkowymi funkcjami. Wśród nich jest na przykład zaawansowane wyszukiwanie numeru i automatyczne blokowanie natrętnych telemarketerów.

Odebrać telefon? – Klasyk ma się dobrze

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Odebrać telefon? – to czeski klasyk na liście aplikacji blokujących telefoniczny spam. Aplikacja ta jest w pełni darmowa i nie wymaga ciągłego połączenia z internetem. Baza potencjalnie niechcianych numerów jest zapisywana offline. Oczywiście, gdy telefon połączy się z internetem, apka ściągnie aktualizację danych o numerach. Tu również bazę tworzy społeczność i jeśli zidentyfikujesz niechciany numer, możesz go anonimowo zgłosić.

Odebrać telefon? zastępuje systemową aplikację do obsługi połączeń i książkę adresową. Przy tym może powiadomić o potencjalnie niechcianym połączeniu lub automatycznie je zablokować. Przy tym możesz tworzyć własne listy numerów, które zablokujesz.

Do pewnego stopnia przed spamem ochroni Cię także Twoja domyślna aplikacja do połączeń telefonicznych. Jeśli nękają Cię telefony marketingowe albo spam SMS-owy, możesz samodzielnie zablokować znane Ci już numery bez instalowania dodatkowych apek.

Zwykle wystarczy przytrzymać numer w widoku historii połączeń, by pojawiło się menu kontekstowe i odpowiednie polecenie. Warto wiedzieć, że telefony dają taką możliwość.

