Masz problemy ze snem? Powód może być zaskakujący

Ile razy zdarzało Wam się obudzić w środku nocy? Skąd w naszych głowach pojawiają się koszmary i wiele innych sennych scenariuszy? Okazuje się, że naukowcy mają na to pewne przypuszczenia.

Zaraz, powiecie, dlaczego przypuszczenia, a nie rozwiązanie? Można śmiało powiedzieć, że sen jest z nami od zawsze. To chyba wystarczająco dużo czasu, by móc coś o nim powiedzieć, prawda? Otóż, nie. Ale to nie tak, że nic o nim nie wiemy. Sporo odkryć w tej materii wprowadziły też ostatnie dziesięciolecia, kiedy to technologia pomogła nam lepiej rozumieć funkcjonowanie naszego mózgu. Co udało się już odkryć?

Szybkie gałki

Strzelam, że pewnie spotkaliście się już z określeniem fazy "REM" i "non-REM". Ten być może tajemniczy dla Was termin to skrót od angielskiego terminu "rapid eye movement", czyli ruch szybkich gałek ocznych. Podział naszego snu na te dwie części to stosunkowo młode odkrycie, pochodzi raptem z lat pięćdziesiątych, czyli około 70 lat temu. Ale to nie jedyne rzeczy, które udało nam się odkryć na ten temat od tego czasu. Zerknijcie na nasz materiał, gdzie znajdziecie więcej ciekawych odkryć w dziedzinie snu.

Niektórzy lubią powtarzać, że nauka jest niesamowita. Wciąż jednak stoi przed nią jeszcze wiele wyzwań i zagadek do odkrycia. Nie tylko w dziedzinie snu, ale też wyzwań związanych z naszą przyszłością. Na szczęście na pomoc niektórym problemom wychodzi przypadek, który pomaga pokonać te bariery.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Ground Picture