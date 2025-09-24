ZUS wydał komunikat. Jutro o tej porze przestanie działać
Załatwienie czegoś w ZUS to droga przez mękę. Dlatego tak ważna jest usługa eZUS.
Owszem, nie jest to rozwiązanie idealne. I to nie tylko przez archaiczny i mało przejrzysty wygląd strony. Miesiąc w miesiąc mam wrażenie, że to dzieło albo sadysty, albo obcej inteligencji z odległej planety, która jest tak obca, że nie rozumie sposobu, w jaki funkcjonuje ludzki umysł. Dobrym przykładem są tu wiadomości z ZUS: kiedy chcemy je przeczytać, to widzimy jedynie komunikat, że dostaliśmy wiadomość, ale ich odczytanie wymaga wejście w zupełnie inną zakładkę w innym menu.
ZUS z przerwą techniczną
No cóż, eZUS, jaki jest, taki jest, ale to i tak lepsze, niż konieczność osobistego chodzenia do urzędu. Do tego w sieci jest masa poradników, gdzie co można znaleźć, więc przy odrobinie uporu da się z niego korzystać. Co bardziej kuriozalne, część z nich znajduje się na głównej stronie ZUS. Niestety, ale jutro, czyli 25 września między godziną 20:00 a 23:00 oficjalna strona ZUS nie będzie działała.
Mimo to wciąż będziemy mogli skorzystać z portalu PUE/eZUS, oraz aplikacji mZUS. Tym samym nie stracimy dostępu do najważniejszych usług, a jedynie dostęp do bogatej bazy instrukcji pomagających się odnaleźć w tym labiryncie.