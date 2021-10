Xiaomi Imagery Awards 2021: weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody

Xiaomi zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Imagery Awards 2021. Wystarczy wysłać swoje prace do końca listopada tego roku, by móc wygrać 5000 dolarów lub jeden ze smartfonów Xiaomi Mi 11 i Xiaomi 11T Pro.

Trudno nie być miłośnikiem cyfrowej fotografii, jeśli pod ręką mamy sprzęt dający niemal nieskończone możliwości fotografowania. Każdy, niezależnie od warsztatu fotograficznego, może dziś pokazać światu swoją wizję i wyobraźnię. Xiaomi daje możliwość takiej ekspresji – konkurs fotograficzny Imagery Awards 2021 jest otwarty dla każdego, kto ma smartfon tej firmy.

Zasady i nagrody

Zdjęcie konkursowe musi przedstawiać szczęśliwe momenty. Temat jest otwarty i dający sporo wolności artystycznej. Wystarczy poczuć, że to ten moment i mieć przy sobie aparat Xiaomi. Można zgłosić do 20 zdjęć i do pięciu filmów konkursowych. Prace wgrywa się za pomocą strony internetowej event.mi.com/pl/xiaomiImageryawards/gallery.

Dla autora najlepszej pracy konkursowej Xiaomi przygotowało główną nagrodę pieniężną 5000 dolarów amerykańskich. Dodatkowe nagrody za wybitne zdjęcia to 10 smartfonów Xiaomi Mi 11. Cztery premierowe flagowce Xiaomi 11T Pro powędrują do autorów zdjęć z najwyższą liczbą polubień. Jury konkursu tworzą znani zawodowi fotografowie i twórcy internetowi: Mattia Passarini, Max Rive i Mango Street.

Prace konkursowe można zgłaszać do 31 listopada 2021 roku. Fani z Mi Community mogą dodatkowo dodawać własne oceny do prac konkursowych.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi