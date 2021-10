Huawei Next Image 2021: nawet 10 tys. USD za jedno zdjęcie

Huawei ogłasza kolejną edycję konkursu fotograficznego Next Image. Na zwycięzców czeka aż trzydzieści nagród pieniężnych, w tym trzy główne po 10 tys. USD, a także smartwatche Watch 3 i słuchawki FreeBuds 4. Udział może wziąć każdy pasjonat fotografii mobilnej, zarówno profesjonalista, jak i amator.

Głównym warunkiem udziału w konkursie Next Image 2021 jest wykonanie zdjęcia smartfonem Huawei. Prace konkursowe można zgłaszać do 30 listopada,

a ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu.

Huawei Next Image to jeden z największych na świecie międzynarodowych konkursów fotografii mobilnej, z łączną liczbą ponad dwóch milionów zgłoszeń, licząc od pierwszej edycji konkursu w 2017 roku. Huawei Next Image 2021 to już czwarta odsłona konkursu.

Huawei Next Image 2021 – zasady konkursu

Zdjęcia zgłoszone do Next Image 2021 zostaną ocenione przez Jury, które tworzą, m.in. Olivier Chiabodo, producent radiowy i telewizyjny, założyciel The Explorers; Karen Smith, krytyczka sztuki i kuratorka; Liu Heung Shing, fotograf, założyciel Shangai Center of Photography oraz Lin Haiyin, fotografka, zwyciężczyni nagrody głównej Huawei Next Image 2020.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie zdjęć wykonanych smartfonami marki Huawei. Można je przesłać do 30 listopada po zalogowaniu się na stronie Społeczności Huawei: https://consumer.huawei.com/pl/community/next-image/.

Użytkownik może złożyć maksymalnie 30 zgłoszeń, do dyspozycji ma dziesięć kategorii konkursowych:

Portret (autoportrety, portrety innych osób, zdjęcia grupowe, skupiające się na twarzy lub pokazujące całą sylwetkę)

Monochromatyzm (czarno-białe zdjęcia)

Kolor (kolorowe zdjęcia)

Migawka (uchwycenie wyjątkowych momentów)

Noc (zdjęcia nocne lub wykonane w ciemności)

Teleobiektyw (wykorzystanie teleobiektywu)

Superszeroki kąt (wykorzystanie szerokokątnego obiektywu)

Supermakro (wykorzystanie trybu supermakro)

Opowieść wideo (materiał wideo o długości maksymalnie 15 minut)

Opowieść obrazem (stworzenie opowieści przy pomocy od trzech do dziewięciu zdjęć)

Trzech zwycięzców konkursu otrzyma nagrodę główną w wysokości 10 tys. dolarów. Jury konkursu przyzna również nagrodę dla 27 autorów najlepszych zdjęć w poszczególnych kategoriach - każdy z nich otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 tys. dolarów. W konkursie zostaną również przyznane nagrody rzeczowe - 30 najnowszych smartwatchy Huawei Watch 3 oraz 30 par słuchawek bezprzewodowych FreeBuds 4.

Dodatkowo 10 autorów najlepszych zdjęć z Polski otrzyma kupon, uprawniający do zakupu najnowszego smartfonu Huawei za 1 zł w sklepie internetowym huawei.pl.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Społeczności Huawei: https://consumer.huawei.com/pl/community/next-image/

