Huawei Mate 50 wejdzie do sprzedaży na początku 2022

Huawei Mate 50 to nadchodzący flagowiec chińskiej firmy. To też najnowszy bohater zamieszania w świecie technologii. Kiedy s końcu smartfon zadebiutuje? Do sprzedaży ma wejść w 2022.

Huawei niestety ma za sobą bardzo burzliwy czas. Chińska firma przymusowo przeorientowała się na inne segmenty rynku, chociaż jeszcze niedawno była liderem na rynku. Inne chińskie marki są bezpieczne, chociaż Litwa ostatnio oskarża Xiaomi o szpiegostwo i cenzurę. Huawei jednak nie rezygnuje z rynku i nawet tworzy całkowicie własny ekosystem z usługami HMS, HarmonyOS i aplikacjami Petal. Co roku widywaliśmy dwa flagowe urządzenia chińskiej firmy. W pierwszej połowie roku pojawiała się seria P, natomiast w drugiej - Mate. W tym roku z opóźnieniem pojawiła się jedynie pierwsza. Co będzie w takim razie z drugą?

Pierwsze doniesienia mówiły, że pojawi się ona dopiero za rok. Następne, że już w październiku. Jak będzie ostatecznie - nie wiemy. Najnowsze przecieki mówią jednak o wejściu do sprzedaży w styczniu 2022. Pewne jest jedno - układem będzie Qualcomm Snapdragon 898. Może zatem premiera będzie już w październiku, ale debiut rynkowy w styczniu? To długi czas oczekiwania, ale to i tak krótszy niż to co w przypadku tegorocznych smartfonów Xperia zrobił Sony...

Zobacz: Huawei prezentuje Watch 3 Elite. Metalowa bransoleta nie tylko w modelu Pro

Zobacz: Huawei HarmonyOS – milion nowych użytkowników dziennie. Kiedy poza Chinami?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: sparrowsnews, wł