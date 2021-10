Huawei Nova 9 zadebiutuje w Europie 21 października, a już teraz można coś wygrać

21 października 2021 roku Huawei Nova 9 opuści Chiny i ruszy na podbój Europy. Przedsmakiem tego wydarzenia jest trwająca do tego dnia akcja promocyjna na huawei.pl, w której każdego dnia można zdobyć kupon rabatowy o wartości od 50 zł do ponad 5 tys. zł.

W ubiegłym miesiącu pisaliśmy, że Huawei planuje 21 października 2021 roku pokazać nowe produkty w stolicy Austrii, Wiedniu. Wtedy nie było jasne, co to będzie, ale teraz już wiemy. Będą to nowe smartfony z serii Nova 9, które we wrześniu tego roku miały swoją premierę w Chinach.

Już 21 października poznasz nową gamę smartfonów HUAWEI. Przygotuj się na niepowtarzalne połączenie innowacji, funkcjonalności i stylu. Spodziewaj się – jak zawsze – bezkonkurencyjnej oferty. Jako przedsmak premierowych emocji przygotowaliśmy akcję promocyjną, w której już teraz masz szansę wygrać wyjątkowe nagrody. Zaloguj się i spróbuj szczęścia!

– napisał Huawei na swojej stronie internetowej

Zagraj i wygraj nagrodę

Jako przedsmak zbliżającej się premiery, firma Huawei zaprasza do wzięcia udziału w zabawie z nagrodami. Wystarczy w tym celu odwiedzić stronę consumer.huawei.com/pl/offer/nova-teaser, zalogować się na niej (lub zarejestrować) i nacisnąć przycisk Start. Każdego dnia masz 1 szansę na wygrania atrakcyjnego kuponu rabatowego.

Kupony rabatowe do wygrania:

zniżka o wartości 50 zł (20000 sztuk),

zniżka o wartości 100 zł (50 sztuk),

zniżka o wartości 200 zł (20 sztuk),

zniżka o wartości 123,99 zł obniżająca cenę opaski Huawei Band 4 do 1 zł (100 sztuk),

zniżka o wartości 248 zł obniżająca cenę opaski Huawei Band 6 do 1 zł (30 sztuk),

zniżka o wartości 5398 zł obniżająca cenę smartfonu Huawei Mate 40 Pro do 1 zł (1 sztuka).

Akcja promocyjna trwa do 21 października 2021 roku. Aby z niej skorzystać, należy zapisać się do newslettera i wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną. Więcej szczegółów w regulaminie.

