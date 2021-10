Techbite SmartBoard 10 LTE – pierwszy tablet w ofercie firmy mPTech

Techbite SmartBoard 10 LTE to pierwszy tablet z klawiaturą w ofercie firmy mPTech. Urządzenie pozwala korzystać z sieci komórkowych LTE i właśnie trafia do sprzedaży.

Do tej pory należąca do mPTech marka techbite oferowała głównie laptopy przeznaczone do pracy i nauki. Rozszerzenie portfolio produktów o tablet to kolejna propozycja dla osób szukających wygodnego, nowoczesnego urządzenia w przystępnej cenie.

Praca zdalna oraz konieczność ciągłego bycia „online” zwiększyła zapotrzebowanie na wygodne, funkcjonalne urządzenia, które sprawdzają się w codziennej pracy lub w hybrydowym trybie nauczania. Tworząc tablet z LTE posiadający etui z fizyczną klawiaturą, chcieliśmy zapewnić użytkownikom poręczne urządzenie, które bez trudu można spakować do szkolnego plecaka czy w podręczną torbę i zabrać w podróż.

– powiedział Radosław Kaczorowski, Product Manager w mPTech, odpowiedzialny za urządzenia marki techbite

Techbite SmartBoard 10 LTE to propozycja dla osób, które chcą połączyć funkcjonalność tabletu z komfortem pracy na notebooku. Dzięki zamontowanej w etui klawiaturze z dużym touchpadem urządzenie umożliwia stworzenie komfortowego „home-office” w każdych warunkach. Etui ma praktyczną nóżkę, która pozwala na ustawienie 10-calowego, dotykowego ekranu HD (1280 x 800 pikseli) pod wygodnym do pracy kątem. Zastosowanie technologii In-Plane Switching z kolei ma gwarantować szeroki kąt widzenia oraz zapewnić żywe kolory.

Wyposażenie urządzenia w szybkie łącze LTE, pozwalające na ciągły dostęp do Internetu, to kolejne udogodnienie, które sprawdzi się podczas pracy zdalnej. Dzięki zainstalowanemu systemowi Android 11 zsynchronizowanie tabletu ze smartfonem jest wyjątkowo łatwe. Pozwala to na stworzenie wygodnego ekosystemu, który umożliwia ekspresowe przesyłanie plików multimedialnych pomiędzy urządzeniami. Kompatybilność z innymi akcesoriami ułatwia także moduł Bluetooth 5.0 oraz porty USB-C. Akumulator o pojemności 6500 mAh powinien pozwolić na wielogodzinną pracę bez konieczności ładowania, co przyda się osobom lubiącym korzystać z tabletu poza domem i w czasie podróży.

Tablet ma hybrydowy Dual SIM, więc można korzystać jednocześnie z dwóch kart SIM. To rozwiązanie pozwala na łatwe korzystanie z jednego urządzenia zarówno do celów prywatnych, jak i zawodowych. Dodatkowo, umożliwia łączność z siecią, 4G co jest nieocenione podczas korzystania z tabletu na przykład pod namiotem czy podczas zwiedzania. Funkcję rozrywkową wspierają także dwa aparaty fotograficzne, tylny 9 Mpix z autofocusem i przedni 5 Mpix.

Nowy produkt firmy mPTech to propozycja dla osób pracujących zdalnie, w różnych warunkach, szukających wygodnego narzędzia, które można zawsze zabrać ze sobą. Wbudowane

32 GB pamięci masowej, które może być dodatkowo rozszerzone o 128 GB dzięki karcie microSD, pozwoli na przechowywanie i posiadanie najważniejszych plików oraz danych zawsze przy sobie.

Dostępność i cena

Techbite SmartBoard 10 LTE jest już dostępny w sklepie internetowym na stronie sklep.mptech.eu. Cena tabletu wynosi 999 zł. Wraz z urządzeniem otrzymujemy etui z klawiaturą.

Źródło zdjęć: mPTech

Źródło tekstu: mPTech