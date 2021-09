Motorola szykuje pierwszy tablet od 10 lat

Tablety wróciły do łask producentów. Teraz na rynek chce powrócić ktoś, kto zniknął z niego dekadę temu. Niedługo zadebiutuje tablet Mototola Moto Tab G20.

Tablety bardzo długo miały opinię rynku, który powoli wymiera. Półtora roku temu tablety powstały niczym feniks z popiołów. Wtedy też kolejni producenci zaczęli pojawiać się na wcześniej nieco zapomnianym rynku. Niedawno w tym segmencie zadebiutował Realme. Niedługo w jego ślady pójdzie z kolei należąca do Lenovo Motorola. Już 30 września w Indiach zadebiutuje tablet Motorola Moto Tab G20. Samo urządzenie nie będzie jednak miało żadnej powalającej specyfikacji technicznej. Producent zamierza skupić się na rynku dziecięcym, dlatego Android 11 też będzie dostosowany pod dzieci. Motorola reklamuje go jako sprzęt do nauki i zabawy.

Będzie to też niewielkie urządzenie jak na tablet. Możemy się bowiem spodziewać wyświetlacza LCD o przekątnej 8 cali. Sercem urządzenia będzie układ MediaTek Helio P22T. W przypadku pamięci możemy się spodziewać 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Będzie to zatem naprawdę budżetowe urządzenie. Akumulator będzie miał natomiast pojemność 5100 mAh.

Źródło zdjęć: motorola

Źródło tekstu: fonearena