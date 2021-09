Techbite Zin 4 15.6 FHD to nowy laptop w ofercie firmy mPTech

Firma mPTech wprowadza na rynek nowy laptop, model Techbite Zin 4 15.6 FHD. Urządzenie ma 128 GB miejsca na dysku oraz bogate zaplecze komunikacyjne, a to wszystko za 1599 zł.

Laptop Zin 4 15.6 FHD uzupełnia gamę nowych laptopów marki Techbite z pamięcią wewnętrzną 128 GB, takich jak Zin 3 14.1, Arc 13.3 SLIM oraz Arc 11.6 HD. Debiutujący komputer wyróżnia przestronny ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości FullHD. Z kolei wsparcie technologii In-Plane Switching zapewnia większe kąty widzenia i lepsze kolory. Dzięki temu oglądanie filmów, przeglądanie zdjęć czy praca na podzielonym ekranie powinny być jeszcze wygodniejsze. Na wyposażeniu znalazł się również wygodny touchpad oraz duża klawiatura z częścią numeryczną. Mimo sporej wielkości, laptop jest wygląda elegancko i jest dosyć lekki – waży 2,2 kg. Dzięki temu jest łatwy i wygodny w przenoszeniu, z powodzeniem może więc służyć jako pomoc na studiach czy w szkole.

Sercem laptopa Techbite Zin 4 15.6 FHD jest procesor Intel Celeron N4000 (14 nm) ze zintegrowanym układem graficznym Intel z serii 600, wspierany przez 4 GB RAM-u. Taka specyfikacja zapewnia stabilność w zakresie codziennych zadań i rozrywki.

Atutem komputera, według producenta, jest duża pojemność pamięci masowej na multimedia. To 128 GB z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 256 GB za pomocą karty microSD. Laptop ma też wolne złącze M.2, do którego można podłączyć dodatkowy dysk SSD o pojemności do 1 TB. Nowy laptop oferuje też bogate zaplecze komunikacyjne. Jest tu złącze RJ-45, umożliwiające przewodowe podłączenie urządzenia do Internetu, a do tego moduł Wi-Fi w standardzie 802.11 ac 5GHz, umożliwiający korzystanie z sieci bezprzewodowej. Jest też Bluetooth 4.0. Komputer ma również 2 porty USB-A (1 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0), gniazdo audio Jack 3,5 mm na słuchawki oraz miniHDMI i USB-C.

Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh (37 Wh, 7,4 V), co powinno pozwolić nawet na 5 godzin pracy komputera bez ładowania. Laptop Techbite Zin 4 15.6 FHD pracuje pod kontrola systemu Windows 10 Pro.

Techbite Zin 4 15.6 FHD kosztuje 1599 zł. Urządzenie jest kierowane między innymi do studentów, uczniów oraz mikroprzedsiębiorców.

