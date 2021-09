Tani laptop do gier z GeForce RTX 3050? W Dream Machines to możliwe

Dream Machines RG3050-15PL20 to nowy laptop w ofercie polskiej firmy, który wyposażony jest w układ graficzny GeForce RTX 3050. Miałem okazję przetestować, jak sprawdza się budżetowy model laptopa dla graczy. Czy w dobie kryzysu na rynku kart graficznych jest on w stanie zastąpić desktopa?

Wszyscy wiemy, jak aktualnie wygląda rynek hardware’u. Ceny są coraz wyższe, a w przypadku kart graficznych wręcz astronomiczne. Chwilowo było trochę lepiej, ale znowu kwoty, jakie trzeba wyłożyć za GPU, idą w górę. Z tego powodu złożenie sensowego zestawu komputerowego jest zadaniem więcej niż karkołomnym. Dla wielu jedyną sensowną alternatywą stają się laptopy dla graczy, które oferują coraz lepszą wydajność. Różnica między nimi, a modelami stacjonarnymi systematycznie się zaciera. Dzisiaj przenośne komputery z mocnymi procesorami i układami graficznymi pozwalają na w pełni komfortowe granie nie tylko w rozdzielczości Full HD, ale także tych wyższych. Jednak tym razem do naszej redakcji trafił model budżetowy, który wyposażony jest w nowego RTX-a 3050. Tym jest Dream Machines RG3050-15PL20 w cenie ok. 4500 zł. Czy taki sprzęt może zastąpić tradycyjnego PC-ta?

Dream Machines RG3050-15PL20 – specyfikacja

Testowany model to Dream Machines RG3050-15PL20. Jest to całkiem rozsądnie wyposażony laptop dla graczy. Jego sercem jest procesor Intel Core i5-11400H, który oferuje 6 rdzeni (12 wątków) o taktowaniu do 4,5 GHz w trybie Turbo. W zestawie z nim znajdziemy 16 GB pamięci DDR4 o taktowaniu 3200 MHz oraz układ graficznych GeForce RTX 3050 z 4 GB pamięci VRAM. GPU to oczywiście wariant mocno budżetowy, więc nie należy spodziewać się po nim wiele. Ale czy wystarczy do komfortowego grania w rozdzielczości Full HD, którą oferuje ekran laptopa?

Ekran: 15,6” WVA, Full HD (1920 × 1080), 144 Hz

Procesor: Intel Core i5-11400H (6 rdzeni do 4,5 GHz)

Układ graficzny: GeForce RTX 3050 4 GB

Płyta główna: chipset HM570

Pamięć RAM: 16 GB DDR4 3200 MHz

Dysk: SSD M.2 500 GB

Sieć: Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX200/AX201 2x2 AX + BT CNVi

Kamera: 1 Mpix HD

Dźwięk: Hi-Def Sound Blaster Cinema 6

Porty: 1 × USB 3.2 Gen1, 1 × USB 3.2 Gen 2, 1 × USB-C 3.2 Gen2, 1 × USB 2.0

Wyjścia wideo: 1 × mini DisplayPort 1.4, 1 × HDMI (z HDCP)

Inne: czytnik kart pamięci 6 w 1, blokada Kensingtona

Akumulator: 4-komorowy, litowo-jonowy, 41 Wh

Zasilacz: 150 W (19,5 V / 7,7 A)

Cena: 4499 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)