Hammer Blade 5G, nowe myPhone’y i laptop techbite – premiery mPTech w Barcelonie

Firma mPTech na trwających w Barcelonie targach MWC przedpremierowo zaprezentowała nowe urządzenia, które mają wzmocnić portfolio marek myPhone, Hammer oraz techbite. Pierwsze nowości pojawią się w sprzedaży już w sierpniu.

Jedną z najciekawszych nowości, jakie mPTech zaprezentował podczas MWC na swoim stoisku, był Hammer Blade 5G, pierwszy wzmocniony smartfon z 5G oraz eSIM. Producent utrzymał stylistykę linii Athlete, przeznaczonej dla aktywnych użytkowników.

Nowy Hammer ma ekran o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości Full HD+, zabezpieczony odpornym szkłem Gorilla Glass 5. Jego sercem jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek z rodziny Dimensity z modemem 5G – producent nie ujawnił dokładnego modelu, ale najprawdopodobniej jest to Dimensity 800, powszechnie stosowany w pancernych telefonach w Chinach, lub Dimensity 700. Do tego telefon otrzymał 6 GB pamięci RAM, moduł NFC, funkcję eSIM oraz baterią 5000 mAh. Z tyłu znalazł się potrójny aparat 48 Mpix + 20 Mpix (do zdjęć nocnych) + 13 Mpix (szerokokątny). Aparat do selfie zapewnia rozdzielczość 16 Mpix.

Hammer Blade 5G przeszedł testy MIL-STD-810G, spełnia normy IK07 i IP69, zapewniając wytrzymałość na wstrząsy, wodę oraz pył. Smartfon pojawi się w regularnej sprzedaży już jesienią.

Zobacz: Motorola Defy powraca: wzmocniony telefon do zadań specjalnych w Polsce od 1 lipca

Nowe myPhone’y...

Na targach MWC firma mPTech zapowiedziała także nowe modele telefonów myPhone S1 LTE oraz myPhone C1 LTE. To klasyczne telefony komórkowe z klawiaturą numeryczną i dużym ekranem 2,8”, obsługujące technologię LTE i VoLTE, które gwarantują wysoką jakość rozmów. Urządzenia będą dostępne w sprzedaży jeszcze w tym roku.

Zobacz: Hammer Watch | szybki test pancernego smartwatcha

… i laptop

Producent nie zapomniał też o swojej laptopowej marce techbite. Laptop techbite ZIN 4 15.6 to propozycja dla osób szukających urządzenia do pracy i nauki w atrakcyjnej cenie. Urządzenie wyposażone jest w ekran 15,6” Full HD, procesor Intel Celeron N4000 2,6 GHz, 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci z opcją podwojenia dzięki karcie microSD. Bateria o pojemności 5000 mAh ma zapewnić do 5 godzin pracy na laptopie bez konieczności ładowania. Komputer będzie dostępny w sprzedaży w Polsce w październiku.

Zobacz: Hammer Blade 3: lekki pancernik z eSIM i dużym ekranem

Zobacz: Hammer Explorer Pro: mój prawie ulubiony pancernik

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mPTech

Źródło tekstu: mPTech