Xiaomi: 24 powitania nowego roku dla fanów marki

Xiaomi poprzez swoje forum Mi Community organizuje 24-godzinne wydarzenie online, podczas którego fani marki będą mogli wspólnie świętować nadejście nowego roku. Podczas internetowej zabawy na żywo transmitowane będą wszystkie odliczenia w 24 różnych strefach czasowych. Wśród miast, oznaczających strefy, jest też Warszawa. Poza stolicą Polski naszą strefę reprezentuje też Düsseldorf.

Noworoczne odliczanie dostępne będzie na stronie https://www.mipop-24newyears.com. W tej chwili jest tam widoczne okienko odtwarzacza, które aktywuje się przed północą 31 grudnia w strefie czasowej, która pierwsza wejdzie w nowy rok, czyli w naszej strefie – już o 11:30. Obok jest też czat, gdzie można wpisać komentarz i złożyć wszystkim życzenia.

On this New Year's Eve, Mi Community is holding a 24-hours online event to celebrate the new year together by livestreaming all the countdowns in 24 different time zones.



Mi and You, #BetterTogether, celebrate together! 👉 https://t.co/hi595ixoL2 pic.twitter.com/OJGXltAQah