Założyciel WhatsApp przejmuje Signal! Dotychczasowy szef rezygnuje

Moxie Marlinspike, założyciel i dotychczasowy dyrektor generalny Signal Foundation, zrezygnował z pełnionej funkcji. Tymczasowo zastąpi go Brian Acton, znany głównie jako współzałożyciel WhatsAppa, choć już wcześniej związany z Signalem.

Marlinspike porzuca stanowisko dyrektora generalnego Signal Foundation z własnej woli, o czym pisze na swym blogu. Jak zapewnia, pozostanie w zarządzie fundacji, ale na fotelu prezesa potrzebny jest ktoś ze świeżą energią i pomysłami.

Decyzja nie została ponoć podjęta pod wpływem emocji, a jest elementem długofalowej strategii. Według zapewnień rozmowy z potencjalnymi następcami trwają już od kilku miesięcy, ale na razie sukcesora Marlinspike'a nie wyłoniono. Padło jedynie zapewnienie, że musi być to ktoś, kto zgadza się z polityką Signala, chcąc go rozwijać, a nie zmieniać.

Po dekadzie lub więcej trudno przecenić, jak ważny jest dla mnie Signal, ale teraz czuję się bardzo komfortowo zastępując siebie jako CEO w oparciu o zespół, który mamy, a także wierzę, że jest to ważny krok w rozwoju Signala

– wyjaśnia Moxie Marlinspike na blogu

Tymczasowo rolę CEO przejmie Brian Acton, współzałożyciel WhatsAppa, związany jednak od 2017 roku z Signal Foundation w charakterze członka zarządu.

Mały, ale wariat

Oficjalnie komunikator Signal wystartował w lipcu 2014 roku, ale wiadomo, że prace nad nim ruszyły znacznie wcześniej. Sam Marlinspike twierdzi, że jego przygoda z marką trwa około dekadę, w czasie której m.in. własnoręcznie napisał kod aplikacji na Androida i pierwotny back-end.

Dzisiaj Signal ma ponad 40 mln aktywnych użytkowników każdego miesiąca. To niby niewiele, jeśli popatrzymy na 2 mld WhatsAppa czy nawet 550 mln Telegramu, ale zarazem na tyle dużo, by był jednym z najbardziej liczących się komunikatorów na świecie. Zwłaszcza, że ostro stawia na prywatność, co nie sprzyja komercjalizacji.

Co ważne, Marlinspike zapewnia, że to się nie zmieni. Przy czym jego decyzja o rezygnacji może być pewnym zaskoczeniem. Jeszcze w grudniu ostro awanturował się na Twitterze w imię Signala właśnie.

