WhatsApp, Telegram czy Signal? Lećcie po popcorn, bo jest zadyma

Który komunikator jest tym najlepszym? Cóż, obiektywnie patrząc, nie da się udzielić na tak postawione pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Co innego, gdy jest się twórcą jednego z nich.

Awanturę rozpoczął Moxin Marlinspike, założyciel Signala, który w ostrych słowach skrytykował Telegram. Jak stwierdził, nie należy mówić o bezpieczeństwie w kontekście aplikacji przechowującej dane użytkownika w chmurze, i to w niezaszyfrowanym formacie. Zaproponował również test, polegający na założeniu nowego konta na tym samym numerze telefonu, by przekonać się, że wszystko zostanie natychmiast zaciągnięte.

Here's a simple test: delete Telegram, install it on a brand new phone, and register with your number. You will immediately see all your conversation history, all of your contacts, all the media you've shared, all of your groups. How? It was all on their servers, in plaintext



