Tak, WhatsApp lepiej wywalić, ale jego zamienniki też

Spory szum wywołał opublikowany na początku grudnia raport magazynu Rolling Stone, w którym znalazły się dowody na to, że amerykańskie FBI nieprzerwanie stara się uzyskiwać dostęp do danych z komunikatorów.

Sam ten proceder raczej nikogo nie zaskoczył, ale niektóre jego tajniki już tak. Ujawniono na przykład, że zarówno WhatsApp, jak i iMessage chętnie dzielą się historią wyszukiwania. Temu pierwszemu wystarcza ponoć kwadrans, by prześwietlić dowolną osobę na przestrzeni ostatnich 25 dni.

Równocześnie jednak wystawiono swoistą laurkę komunikatorowi Telegram, będącemu w świetle zgromadzonych dowodów rozwiązaniem znacznie bardziej dyskretnym niż rywale. Według przedstawionych ustaleń, ujawniającym dane użytkowników jedynie w przypadku uzasadnionych podejrzeń o działalność terrorystyczną.

Brzmi przekonująco, prawda? Kłopot w tym, że zdaje się nie sprawdzać w praktyce. Albo inaczej – to zależy od służby, która pyta.

Jak twierdzi Christo Grozev, słynny bułgarski dziennikarz śledczy, istnieją przypadki całkowitego przejęcia kont na Telegramie przez rosyjską FSB, i to pomimo aktywnej weryfikacji dwuetapowej. Publicysta wspomina ponadto o znikających sesjach czatów prywatnych, a jednocześnie o braku komentarza ze strony twórców wobec przesyłanych zapytań we wszystkich tych sprawach.

Recent incidents of hijacked @telegram accounts - likely by FSB - despite two-factor authentication; no response from Telegram despite reporting. Also incidents of secure chat sessions disappearing. Love the convenience of Telegram but be aware of these serious security issues.