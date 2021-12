WhatsApp w końcu to zrobił: 24h i Twoje sekrety nie wyjdą

Po wielu tygodniach spędzonych w kanale beta, funkcja globalnych znikających wiadomości w końcu trafia na produkcję.

Znikające wiadomości, czyli takie, które po upływie określonego czasu są fizycznie wymazywane z urządzenia. Z perspektywy bezpieczeństwa, to świetna sprawa, bo nawet jeśli smartfon zostanie zgubiony bądź skradziony, jest duża szansa, że jego nowy właściciel żadnych konwersacji ani ich historii nie odczyta. Nie zdąży przebić się przez blokadę ekranu przed upływem karencji.

WhatsApp już od 2020 roku oferował znikające wiadomości, ale w bardzo ograniczonej formie. Tylko w okresie 7 dni i tylko w wybranych czatach, gdzie funkcję trzeba było aktywować ręcznie dla każdego jednego wątku. Ale koniec z tym, bo oto aplikacja otrzymuje update znacząco rozszerzający jej możliwości.

Znikające wiadomości zawsze i wszędzie

Po pierwsze, obok znanej już opcji tygodniowej, pojawiają się 24 godziny oraz 60 dni. Po drugie, co nie mniej istotne, każdy użytkownik zielonego komunikatora od teraz włączy znikające wiadomości globalnie. To znaczy, że będą one obowiązywać w każdym rozpoczętym czacie. Bez jakiejkolwiek nadprogramowej gimnastyki ani konieczności każdorazowego pamiętania o tym zabiegu.

Pamiętać trzeba za to o kilku innych kwestiach. Raczej oczywistych, jednak zdecydowanie wartych podkreślenia. Przede wszystkim znikające wiadomości, włączone dzisiaj, nie będą mieć zastosowania wobec czatów archiwalnych, które w razie takiej potrzeby wciąż trzeba usunąć ręcznie.

Oprócz tego, redakcja pozwoli sobie przypomnieć, że funkcja znikających wiadomości nie wyklucza możliwości wykonania backupu przez adresata, choćby poprzez zrzut ekranu. Zatem, przesyłając treści wrażliwe, dajmy na to kompromitujące zdjęcia, nie należy zakładać, że odbiorca ich nie zapisze. Abstrahując już od tego, kto ma niczym nieskrępowany dostęp do WhatsAppa.

Sam adresat dostanie też powiadomienie, że znikające wiadomości są w danym wątku włączone, co WhatsApp tłumaczy chęcią zachowania przejrzystości przez obydwie strony rozmowy. Czy się z tym zgadzasz, czy nie, to już inna sprawa, bo klamka tak czy siak zapadła. Tego akurat ustawienia zmienić się nie da.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Rahul Ramachandram)

Źródło tekstu: WhatsApp, oprac. własne