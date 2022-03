FakeHunter zapoluje na ruskie trolle

Rusza V edycja konkursu FakeHunter Challenge. Tym razem jego uczestnicy będą mogli zapolować na rosyjskich trolli i zdemaskować szerzoną przez nich propagandę dotycząca m.in. wojny w Ukrainie.

Częścią agresji Rosji na Ukrainę jest wzmagający się szturm putinowskich trolli, szerzących najbardziej zakłamaną propagandę w serwisach społecznościowych czy w komentarzach na stronach internetowych (w tym na Telepolis.pl). Często narracja ta przenika do mediów i wypowiedzi osób publicznych. Trolle dezinformują na temat wojny na Ukrainie, próbują wzbudzać niechęć do uchodźców.

W odpowiedzi na te ataki PAP i Centrum GovTech ogłaszają kolejną odsłonę konkursu FakeHunter, którego celem jest popularyzowanie wiedzy o mechanizmach dezinformacji i wychwytywanie fałszywych informacji rozplotkowanych w internecie.

Tematem przewodnim V edycji konkursu jest geopolityka obejmująca sferę polityczną, militarną, gospodarczą, dyplomatyczną oraz energetyczną.

Codziennie jesteśmy narażani na niebezpieczeństwo związane z fałszywymi i zmanipulowanymi treściami dotyczącymi działań militarnych, politycznych, gospodarczych i ich następstw. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy jesteśmy świadkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. Skala fake newsów mających na celu wywołanie niepokojów społecznych, wzbudzenie lęków i paniki na świecie, rozprzestrzenia się jak wirus

– piszą organizatorzy konkursu.

Do udziału w FakeHunter Challenge zapraszani są wszyscy, którym zależy na propagowaniu idei dostępu do wiarygodnych i rzetelnych informacji. Organizatorzy kierują swój apel w szczególności do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, studentów i społeczności ukraińskiej.

Zobacz: Polska. Szokujące statystyki rosyjskich działań. Nawet 120 tys. dziennie

Na czym polega konkurs FakeHunter ?

Konkurs odbywać się będzie w dniach 24-27 marca. W ciągu czterech dni zarejestrowane osoby, działające samodzielnie lub w zespołach, będą mogły zgłaszać fałszywe informacje publikowane w sieci dotyczące m.in.: wojny w Ukrainie, rosyjskich działań militarnych i politycznych, pomocy udzielanej ukraińskim uchodźcom przez Polskę, konsekwencji gospodarczych wywołanych działaniami na Wschodzie.

Zakres tematyczny konkursu uwzględnia również treści związane z fałszowaniem wizerunku polskiego państwa oraz zakłamywaniem historii Polski.

Dla najlepszych organizatorzy przygotowali nagrody pieniężne (I miejsce - 8 tys. zł, II miejsce - 6 tys. zł, III miejsce - 3 tys. zł), przewidziane są także bezpłatne warsztaty dla szkół. Nagrodą specjalną jest z kolei Apple iPad. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 1 kwietnia.

Szczegóły konkursu FakeHunter Challenge znajdują się na stronie:

https://fakehunter.pap.pl/challengeV

Zobacz: Jak Rosja werbuje trolli. Ten dokument musisz zobaczyć

Zobacz: Ostrzegamy: ruskie trolle podszywają się pod media lokalne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PAP/FakeHunter Challenge