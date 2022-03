Ostrzegamy: ruskie trolle podszywają się pod media lokalne

Na Instagramie pojawiło się mnóstwo profili, które podszywają się pod media i szerzą fake newsy na temat Rosji, Ukrainy i szczepionek! Nie dajcie się nabrać.

Od kilkunastu godzin na Instagramie trwa zmasowana akcja rosyjskich trolli, którzy podszywając się pod media szerzą kłamstwa na temat Ukrainy, ukraińskich uchodźców, a także szczepionek.

Wysyp fake newsów na Instagramie!

Rosyjscy trolle uaktywnili się na profilach, które udają lokalne media internetowe. Same konta zostały założone wiele miesięcy temu, ale były ostatnio nieaktywne. Dopiero w ostatnich kilkunastu godzinach pojawiło się na nich kilka wpisów z perfidnymi fake newsami.

We wpisach na profilach bydgoszcz_online czy krakow_online możemy przeczytać między innymi, że na Ukrainie pracowano nad bronią biologiczną, a ceny paliw wkrótce dojdą do 30 zł za litr. Pojawia się też informacja na temat uchodźców z Ukrainy, którzy mieliby bić Polaków, którzy nie chcą krzyczeć "chwała Ukrainie". Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że to zwykłe kłamstwa, szerzone przez rosyjską propagandę.

Profile znaleźć można pod nazwą praktycznie wszystkich największych miast. Na liście są między innymi: Bydgoszcz, Olsztyn, Rzeszów, Katowice, Białystok, Lublin czy też Kraków. Podobnych kont jest prawdopodobnie dużo więcej. Na wszystkich pojawiły się dokładnie te same fake newsy, co pokazuje, że akcja jest skoordynowana.

Przerażające jest to, że każdy z tych profili został utworzony wiele miesięcy temu, więc albo zostały one przejęte, albo od początku były szykowane na przyszłość.

