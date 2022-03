Ministerstwo Obrony Rosji strollowane. Już nie przegapisz go na mapie

Ministerstwo Obrony Rosji zmieniło nazwę, a przynajmniej na Mapach Apple. Nowa prawdopodobnie nie spodoba się rosyjskim urzędnikom, a szczególnie Putinowi.

Rosja, po barbarzyńskim ataku na Rosję, musi mierzyć się z coraz większymi sankcjami. Te uderzają w Rosjan z każdej strony. Rosjanie tracą dostęp do coraz większej liczby produktów, gier czy usług. Bana nałożyły już między innymi AMD, Intel, Apple, Oracle, Nike czy Coca-Cola, a lista z każdym dniem jest coraz dłuższa.

Do tego można też dołożyć długą listę działań osób prywatnych. To między innymi Polacy rozpoczęli akcję publikowania opinii na temat rosyjskich restauracji, gdzie w komentarzu wpisywali to, co naprawdę dzieje się w Ukrainie. Najnowszym działaniem, chociaż nie znamy jego autora, jest zmiana nazwy Ministerstwa Obrony Rosji na Mapach Apple.

Ministerstwo Obrony Rosji zmienia nazwę na...

Na Mapach Apple Ministerstwo Obrony Rosji zmieniło nazwę na Ministerstwo Faszyzmu Rosyjskiej Federacji. To prawdopodobnie działanie zwykłych użytkowników, którzy zaczęli zgłaszać zmiany, aż te zostały wprowadzone.

Może nie jest to wielce imponujące działanie, które sparaliżuje prace rosyjskich urzędników. Ale każda inicjatywa, która chociaż w minimalnym stopniu ich zirytuje, jest na wagę złota. A jestem pewien, że taka zmiana nazwy ministerstwa zdenerwuje wiele osób w Rosji na czele z Władimirem Putinem. Mam też nadzieję, że przynajmniej kilku zwykłych Rosjan zauważy tę zmianę i jeszcze raz zastanowi się, czy popieranie agresji swojego państwa jest rzeczywiście słuszne.

