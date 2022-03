Prezes UOKiK apeluje do sklepów: nie podnoście cen telewizorów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny zaapelował do największych sklepów z elektroniką i platform sprzedaży internetowych, by te nie wykorzystywały sytuacji związanej z wprowadzaniem standardu DVB-T2 do naziemnej telewizji cyfrowej do podnoszenia cen sprzętu.

Od 1 lipca 2022 roku odbiorcy naziemnej telewizji cyfrowej w całej Polsce będą korzystać z nowego standardu nadawania sygnału, DVB-T2/HEVC. Dzięki temu widzowie zyskają więcej kanałów w lepszej jakości, a to wszystko przy ograniczonych zasobach częstotliwości, w związku z przeznaczeniem pasma 700 MHz na potrzeby telefonii komórkowej 5G. Jak podaje UOKiK, problem braku odpowiedniego telewizora, umożliwiającego oglądanie telewizji w nowym standardzie, dotyczy 2,27 mln gospodarstw domowych. W 56% z nich mieszka jedna osoba, a ponad 40% takich konsumentów ma ponad 70 lat.

Już obecnie wiele osób poszukuje nowego telewizora lub dekodera, który umożliwi oglądanie telewizji nowej generacji w lepszym standardzie. Zwiększony popyt może rodzić pokusę nieuzasadnionego podwyższania cen na te produkty. Dlatego zaapelowałem do właścicieli sieci sklepów z elektroniką, aby kształtowali politykę cenową sprzętu do odbioru telewizji naziemnej w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. O to samo poprosiłem właścicieli największych internetowych platform sprzedaży. Zwróciłem się do nich o to, by reagowali na nieuczciwe oferty.

– powiedział Prezes UOKiK Tomasz Chróstny

Apel prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został wysłany to takich firm, jak Euro-net, Media Saturn Online, Terg, Neonet, Morele.net, Allegro i Ceneo. Przypominamy przy okazji, że rząd przygotował program, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie.

Zobacz: Rząd daje 100 zł na dekoder. To pułapka?

Zobacz: Rządowa dotacja także na wymianę telewizora? To możliwe

Jaki sprzęt do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej?

Kupując nowe urządzenie, za pomocą którego chcemy oglądać naziemną telewizję cyfrową również po zmianie standardu nadawania, warto zapytać sprzedawcę, czy:

odbiera telewizję naziemną w standardzie DVB-T2,

odbiera kodowanie obrazu w standardzie HEVC (H.265/MPEG-H),

odbiera kodowanie fonii w standardzie MPEG-2 Audio Warstwa 2 i Dolby E-AC-3.

Jeśli odbiornik umożliwia podłączenie do Internetu, to powinien obsługiwać standard HbbTV w wersji przynajmniej 2.0.1.

W przypadku chęci oglądania telewizji w jakości 4K, sprzęt powinien spełniać również:

odbierać HEVC HDR w wersjach HLG10 oraz PQ10,

odbierać dźwięk w wersji Dolby AC-4.

Zobacz: Telewizja naziemna w standardzie DVB-T2 – jaki telewizor kupić?

Zobacz: Sprawdź, czy Twój telewizor Samsung obsługuje DVB-T2

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: UOKiK