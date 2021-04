Satelitarny, szerokopasmowy dostęp do internetu dla szkół startuje. Oto projekt SAT4EDU

SAT4EDU to pomysł na dostarczenie satelitarnego internetu szerokopasmowego dla szkół z obszarów bez dostępu lub z niewystarczającym dostępem do globalnej sieci. Dziś w Warszawie inicjatywa doczekała się wstępnej inauguracji – ruszył pilotaż tego europejskiego projektu. Akcja obejmie szkoły w Polsce, Włoszech i Grecji.

SAT4EDU to projekt satelitarnego dostępu szerokopasmowego do internetu dla szkół z obszarów zupełnie bez dostępu lub z niewystarczającym dostępem do internetu, finansowany przez Parlament Europejski i wdrażany przez Komisję Europejską.

W wydarzeniu inaugurującym projekt wzięli udział m. in. europarlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, kuratorium oraz szkół i firm biorących udział w projekcie.

sateliProjekt SAT4EDU ma być odpowiedzią na potrzeby europejskich szkół znajdujących się w tzw. białych obszarach. Są to miejsca na terenie Unii Europejskiej, gdzie mimo wysiłków, w dalszym ciągu nie oferuje się szerokopasmowego dostępu do internetu. Ponadto szanse na uzyskanie tego typu usługi w najbliższych latach są nadal niewielkie – najczęściej wynika to z niskiej gęstości zaludnienia, czynników demograficznych czy geograficznych. Instytucje edukacyjne w małych i odległych miejscowościach nie generują popytu umożliwiającego pokrycie kosztów budowy i utrzymania sieci szerokopasmowej.

Mając to wszystko na względzie, Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu pilotażowego projektu SAT4EDU. Zdaniem pomysłodawców, to działanie umożliwi nie tylko sprawdzenie praktycznych aspektów dostępu satelitarnego, ale również uzyskanie realnej oceny takiego przedsięwzięcia. W pilotażu projektu dostęp do sieci szerokopasmowej uzyskają wybrane szkoły położone na obszarach permanentnie białych.

Działania obejmują:

instalację sprzętu (anteny odbiorczo-nadawczej, modemów i routerów zapewniających transmisję dwukierunkową),

(anteny odbiorczo-nadawczej, modemów i routerów zapewniających transmisję dwukierunkową), zapewnienie usługi dostępu szerokopasmowego poprzez zawarcie przez konsorcjum stosownej umowy z dostawcą usług dostępu satelitarnego (np. Starlink od SpaceX, czy Astra),

dostępu satelitarnego (np. Starlink od SpaceX, czy Astra), podłączenie do szerokopasmowego internetu szkolnych komputerów – przy czym preferowane będzie podłączenie w ten sposób szkolnej sieci lokalnej.

Szkoły biorące udział w projekcie nie ponoszą żadnych kosztów związanych zarówno z realizacją, jak i utrzymaniem zapewnionej usługi. Szkoły mogą wykorzystywać łącze dostępowe do codziennej działalności edukacyjnej, współpracy w sprawach związanych z monitorowaniem działań, czy przygotowaniem raportów dotyczących funkcjonowania usługi. Projekt w żaden sposób nie ogranicza doboru treści edukacyjnych, które realizowane są zgodnie z programami szkolnymi w krajach, których dotyczy. Pilotaż projektu jest realizowany przez konsorcjum firm pod przewodnictwem SoftCream Software i obejmuje szkoły w Polsce, Grecji i we Włoszech.

Źródło tekstu: PAP, SoftCream Software