Realme ogłasza konkurs na nowe tapety

Realme szuka nowych projektantów i postanowił ich wyłonić dzięki konkursowi. Zaczął się on już teraz.

Realme to zdecydowanie najbardziej dynamicznie rozwijający się producent ze stajni BBK Electronics. Brat Oppo, Vivo i OnePlusa tchnął też nowego ducha w branżę i sprawił, że wreszcie pojawiła się godna konkurencja dla Xiaomi w segmencie najtańszych modeli. Teraz chiński producent postanowił odświeżyć nieco swój zasób tapet oferowanych użytkownikom jego telefonów. Przy okazji można wychwycić najlepsze talenty wśród młodych grafików i wciągnąć ich do swojej drużyny. Konkurs na najlepsze tapety na telefony i zegarki jest ogólnoświatowy i rozpoczął się teraz. Do 21 czerwca można wysyłać propozycje, a wyniki poznamy 12 lipca.

Sędziowie oceniać będą kreatywność i przedstawienie najnowszego sloganu Realme, czyli Designing Infinity. Chińczycy sami zasugerowali, że mają nadzieję, że projektanci użyją symbolu nieskończoności. W puli nagród są zarówno pieniądze, telefony, zegarki, słuchawki, plecaki, jak i możliwość dołączenia do grona projektantów Realme. W składzie komisji konkursowej zasiądzie kierownictwo Realme.

