Ceny prądu 2025. Prezydent podpisał ustawę, znamy pełny cennik

W 2025 roku nie zapłacisz za prąd więcej niż 500 zł netto za MWh. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o dalszym mrożeniu cen energii.

Ceny prądu w 2025 roku

Nowela ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej przewiduje dalsze mrożenie cen energii elektrycznej, ale tylko dla niektórych odbiorców. Powoli wracamy do zmierzamy w kierunku wyższych rachunków za prąd.

Stawka 500 złotych netto za MWh obowiązuje dla gospodarstw domowych i będzie w mocy tylko do końca września 2025 roku. Do końca lipca zaś gospodarstwa domowe i inni odbiorcy, którzy pobierają energię elektryczną na własne potrzeby z punktów poboru i napięciu poniżej 1 kV, nie będą musieli płacić opłaty mocowej. To oznacza, że od sierpnia do rachunku za energię elektryczną dopisane zostanie kilka lub kilkanaście złotych, zależnie od ilości zużytego prądu.

Kolejni odbiorcy, którzy zostaną pod ochroną rządu, to jednostki samorządowe i podmioty wrażliwe. Do końca marca 2025 roku maksymalna cena energii elektrycznej dla nich wynosić będzie 693 zł netto za MWh.

W 2025 roku nie będą podlegać żadnej ochronie firmy i wiele podmiotów o innym charakterze.

