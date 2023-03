Policja dostała nowe narzędzie. Zmieni sposób pracy

Wybrani policjanci dostali nowe narzędzie do pracy. Ruszył pilotaż pierwszego z trzech modułów systemu informatycznego e-Notatnik.

O sukcesie działań policji, podobnie jak każdej dużej instytucji czy firmy, w znacznym stopniu decyduje efektywny obieg informacji. Jego nieodzownym elementem są obecnie systemy informatyczne, szczególnie te, które pozwalają wprowadzać informacje i z nich korzystać w dowolnym momencie. W przypadku policjantów chodzi na przykład o podstawowe czynności służbowe "na ulicy", a także współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi, na przykład w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego. System informatyczny musi więc zapewniać szybkość, łatwość dostępu, wiarygodność i bezpieczeństwo dostarczanych informacji, a przy tym optymalizować koszty przetwarzania danych, pojmowane zarówno przez pryzmat wyposażenia technicznego, jak też zasobów ludzkich.

Oczekiwaniom tym może sprostać wyłącznie podejście systemowe do zarządzania informacją rozumiane jako swoisty proces inicjowany już na podstawowym poziomie wykonawczym, a więc w chwili pozyskania informacji przez policjanta realizującego podstawowe czynności służbowe „na ulicy”.

– informuje policja

e-Notatnik rozpoczyna służbę

Na potrzeby policji tworzony jest system informatyczny o nazwie e-Notatnik. Ze względu na skalę oraz zasięg i zakres oddziaływania tego rozwiązania na funkcjonowanie całej formacji policyjnej, projekt podzielono na trzy funkcjonalne moduły:

moduł zadaniowy,

moduł dokumentacyjny,

moduł dokumentacji akcesoryjnej z przebiegu służby (notatki, raporty, zestawienia itp.).

Na początku 2023 roku ruszyły intensywne prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem pilotażu pierwszego z wymienionych wyżej modułów. Do jego przeprowadzenia wytypowane zostały:

Komenda Miejska Policji w Łomży (KWP Białystok),

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach (KWP Kraków),

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V oraz Wydział Ruchu Drogowego KSP.

Uruchomienie pilotażu poprzedzone zostało przygotowaniem niezbędnej infrastruktury oraz szkoleniem użytkowników końcowych. Bierze w nim łącznie około 500 policjantów oraz osób odpowiedzialnych za szeroko pojmowaną organizację służby. Obsługa ich wszystkich wymagała również budowy sprawnego obiegu informacji dotyczących bieżącej oceny poszczególnych funkcji, a także pozyskiwania sugestii użytkowników końcowych. Uruchomienie pilotażu modułu zadaniowego wymagało również weryfikacji i naniesienia do bazy informacji niezbędnych do pełnienia służby w konkretnym terenie.

Sam pilotaż ruszył 27 marca 2023 roku. Wszyscy biorący w nim udział policjanci, kierowani do realizacji zadań o charakterze patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowi oraz w ruchu drogowym, wyposażeni zostali w urządzenia mobilne, przy pomocy, których mogą dokonywać sprawdzeń w policyjnych bazach danych, ale również otrzymują zadania do służby i mogą pozyskiwać informację niezbędne do prawidłowej realizacji zadań, a tych jest naprawdę bardzo dużo. Dotychczas zajmowały one całe broszury. Wdrożenie modułu zadaniowego pozwoli na rezygnację z ceduły patrolowej, a jednocześnie ograniczy o blisko 1/3 zapisy w dotychczasowym konwencjonalnym notatniku służbowym, który tak silnie wrósł w obraz umundurowanego policjanta.

Pierwsze dni funkcjonowania systemu spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony policjantów, a także z ich przychylną oceną. Funkcjonariusze pytają już również, kiedy uruchomiony zostanie drugi z projektowanych modułów, czyli moduł dokumentacyjny. Jego wdrożenie pozwoli na całkowitą rezygnację z dotychczasowej formy dokumentowania przebiegu służby, który w znacznej mierze będzie odbywał się niejako w tle realizowanych czynności automatycznie. Rola policjanta ograniczy się do weryfikacji i akceptacji generowanych „podpowiedzi” oraz uzupełnienia o dane istotne z jego punktu widzenia.

Policjant docelowo będzie miał dostęp do swojego e-Notatnika również z klasycznych stanowisk komputerowych, gdzie po w prowadzeniu do użytku ostatniego z projektowanych modułów będzie mógł generować, w znacznym zakresie automatycznie, niezbędne dokumenty. System pozwoli również na komunikację dwukierunkową ze stanowiskiem kierowania swojej jednostki.

Wdrożenie e-Notatnika ma pozwolić na osiągnięcie między innymi następujących celów:

usprawnienie migracji informacji,

usprawnienie nadzoru nad przepływem informacji,

poprawa efektywności wykorzystania czasu służby,

poprawa efektywności nadzoru nad służbą zewnętrzną,

umożliwienie wykorzystania pozyskiwanych informacji przez wszystkich, którym informacja może być pomocna w realizacji zadań,

poprawa efektywności czynności realizowanych w postępowaniach procesowych, operacyjnych i administracyjnych.

Zobacz: Policja ostrzega: nie klikaj w podejrzane linki, bo Cię okradną

Zobacz: Polacy znów robieni w balona, w tle policja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: policja.pl

Źródło tekstu: policja.pl