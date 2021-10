Parlament Europejski nawołuje do zakazu rozpoznawania twarzy

Parlament Europejski po raz kolejny stał się polem bitwy o prywatność. Tym razem udało się wygrać jej obrońcom. Instytucja nawołuje do zakazu rozpoznawania twarzy.

W Unii Europejskiej właściwie każdego dnia ścierają się zwolennicy wolności i bezpieczeństwa. Tym razem udało się wygrać tym pierwszym. Chodzi o rezolucję Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowani przyjęli akt nawołujący do zakazu rozpoznawania twarzy. To jednak nie jest wszystko. Parlamentarzyści chcą też zakazu prywatnych zbiorów zdjęć, na których rozpoznawania uczy się sztuczna inteligencja. Rezolucja nie jest wiążąca, dlatego to bardziej symboliczne zwycięstwo.

Własne ustawodawstwo dotyczące tego tematu szykuje jednak Komisja Europejska. Najnowsza rezolucja jest dobrym sygnałem co do tego, jak zagłosuje w tej sprawie Parlament. Eurodeputowani boją się tego, że pewnego dnia rozpoznawanie twarzy będzie tak rozpowszechnione jak w Chinach. Każdy Europejczyk ma bowiem mieć prawo być nierozpoznanym. Ma to działać podobnie jak prawo do bycia zapomnianym. Parlament przyjął rezolucję by zahamować pęd niektórych państw członkowskich do używania rozpoznawania twarzy w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

