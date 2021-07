Unia Europejska chce kontrolować komunikatory i pocztę

Unia Europejska po raz kolejny staje się przeciwnikiem organizacji walczących o zachowanie prywatności. Tym razem Bruksela chce wprowadzić obowiązkową kontrolę wiadomości wysyłanych np. w komunikatorach.

Unia Europejska ostatnio uchwaliła TERREG bez pytania o opinię Parlamentu Europejskiego. Starczyło poparcie członków komisji LIBE. Organy władzy zyskały wtedy możliwość usuwania jakichkolwiek treści popierających terroryzm (o tym co to znaczy decydują władze państw) w ciągu godziny. To jednak wcale nie jest koniec. Teraz Unia Europejska chce kontrolować wiadomości przesyłane przez komunikatory oraz mejle. Dostawcy usług pocztowych czy właściciele komunikatorów mieliby przeczesywać wszystkie wiadomości w poszukiwaniu niebezpiecznych fraz. Tym razem oficjalną wymówką jest bezpieczeństwo dzieci.

Wcześniej Unia pozwoliła na wdrożenie tego dla chętnych, w tym tygodniu jednak Parlament Europejski zgodził się z założeniami nowego prawa. Poparcie wyraziło 537 europosłów, wstrzymało się 20, a przeciwko było 133 europosłów. Europejska Partia Piratów i europejscy Zieloni przypominają, że według sondażu YouGov aż 71% Europejczyków nie popiera nowego prawa. Politycy przeciwni nowemu prawu alarmują, że nie ominie ono nawet szyfrowanych komunikatorów. Jesienią Komisja Europejska zamierza zgłosić propozycję wprowadzającą w życie kontrowersyjne prawo.

Zobacz: Wchodzi TERREG - Internauci boją się go bardziej niż “ACTA 2”

Zobacz: PiS chce wyłączać internet. Wymówką obronność i „porządek publiczny”

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: pexels

Źródło tekstu: europejska partia piratów